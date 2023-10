Tenis: Rafa Nadal confirmó su vuelta a las canchas

Tras un 2023 complicado para una de las leyendas del tenis mundial, en la jornada de ayer se dio a conocer que la vuelta de Rafael Nadal al circuito tiene fecha definida. Así lo confirmó Craig Tiley, director del Australian Open, asegurando que el español volverá a jugar el primer Grand Slam de la próxima temporada.

“Podemos anunciar exclusivamente que Rafa volverá. Ha estado fuera la mayor parte del año. He estado hablando con él en los últimos días y confirmó que volverá. Estamos muy emocionados por eso, es el campeón de 2022. Es asombroso”, sentenció Tiley.

El Abierto de Australia tendrá lugar para disputarse entre el 14 y 28 enero, en donde el máximo ganador en la historia y vigente campeón, Novak Djokovic, buscará defender el título y Nadal, ganador de la última edición que disputó sano en 2022, querrá pisar fuerte.

Rafa había encendido las alarmas acerca de su retiro y la incertidumbre acechaba al mundo del deporte mundial, ya que en los últimos días declaró: “Voy a estar en los pocos torneos de los que me apetezca despedirme. Otra cosa es que me sienta con fuerza y competitivo para aspirar a cosas que realmente me ilusionen, ahí el planteamiento será otro. También es posible que no pueda volver”.

Se operó de la cadera el pasado 2 de junio y regresó a los entrenamientos hace pocas semanas. Este anuncio por parte del director, significa un avance en la recuperación de Nadal y que todo marcha por el buen camino. Solo queda esperar si su primera aparición será en Melbourne o en algún torneo previo a este a modo de preparación.

El Peque Schwartzman fue eliminado en Shanghái

En un año irregular, el Peque quedó eliminado en los octavos de final del Masters 1000 de Shanghái al caer derrotado ante el chileno Nicolás Jarry por 6-3, 5-7 y 6-3 tras dos horas y 25 minutos de juego.

Más allá de la derrota, el argentino de 31 años protagonizó en Shanghái su mejor actuación del año, con triunfos sucesivos sobre el francés Luca Van Assche (66), el checo Jiri Lehecka (30) y el “top ten” estadounidense Taylor Fritz (8).

El último campeón del torneo fue el ruso Daniil Medvedev (3) en 2019, año en el que se disputó la anterior edición, previa al inicio de la pandemia de Covid-19 que motivó la cancelación de toda la gira asiática en los últimos cuatro años.