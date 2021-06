Tevez se despidió de Boca: "No tengo nada más para dar como jugador"

Tras transitar su tercera etapa en el club, Carlos Tevez anuncia que se va de Boca a sus 37 años. A través de una conferencia de prensa, el ídolo Xeneize dice adiós y cuenta sus motivos. “Pensé que nunca iba a llegar este momento. Esto acá para decirles es que no voy a seguir en el club. No es una despedida, sino un hasta pronto. No será como jugador, pero si como el Carlitos de la gente", destacó el Apache.

Además agregó entre lágrimas, que dio todo: "Estoy lleno, estoy pleno con esta decisión. No tengo más nada para dar como jugador. Estoy feliz. Boca me necesitó al 120 % y mentalmente no estoy preparado para eso. Boca es el mejor club del mundo”.



Por otro lado contó sus razones de la decisión: “La decisión es exclusivamente mía. No tuve el tiempo de hacer el duelo de mi padre y no ya tuve que jugar de vuelta. Le quiero agradecer al cuerpo técnico, a mis compañeros y a todos los que trabajan en el club. Muchas gracias a todos".

Y también contó con que recuerdo de despedida se queda: "La gente me pedía que me quede hasta diciembre y que aguante hasta que la gente vuelva a la cancha. Que me iba a llenar un poco más. Se me hizo muy difícil. Me quedo con la última vez que nos vimos, donde fuimos campeones. No hay nada más lindo que eso y la última ovación a Maradona en una cancha. Fue la última vez que mi viejo me vio jugar a la pelota y lo vi llorar de alegría”.

Más allá que no anunció su retiro, dejó la puerta abierta ara seguir jugando en unos meses: “No sé que va a pasar de mi futuro en el fútbol. Sólo quiero estar con mi familia. Hoy es un da triste como jugador, porque no me voy a poner más la camiseta de Boca. Pero siempre voy a estar para el club y para el hincha. Miguel sabe que el último mes me costó mucho y me costaban los entrenamientos".

Y detalló: "Eso se notaba y después del partido con Racing, se lo dije a mi familia. Después dejé pasar unos días, para ver si seguía ese sentimiento. Después lo llamé a Román, que fue el primero, para contarle mi decisión. Mis compañeros se están enterando recién ahora de mi decisión. Voy a ir al entrenamiento y les voy a dar un abrazo a cada uno”.