Una igualdad con algunos puntos para rescatar

Repasando los puntos importantes de la igualdad de Argentina, están Emiliano Martínez, Cristian Romero y Ángel Di María. El primero, que juega en el Aston Villa, tuvo un rendimiento correcto, en el gol de Alexis Sánchez no tuvo responsabilidad ya que hubo una mala marca de la defensa en la pelota parada y luego no recibió remates con peligro por parte de los delanteros rivales.



Pasando al otro debutante, el defensor que pertenece a la Juventus de Italia, y hace pocos días fue nombrado como el mejor central de la Serie A por su gran temporada en Atalanta, donde estuvo a préstamo, tuvo un desempeño más que positivo, fue agresivo para disputar la pelota y también se mostró con criterio para manejarla a la hora de las entregas, como también al momento de salir jugando con la misma. Es un futbolista que seguramente siga siendo titular luego de esta presentación.



En otro de los puntos destacados en Santiago del Estero, en este caso negativo, estuvo la presencia del Fideo desde el arranque, que tuvo un flojo rendimiento, donde solo tuvo un tiro al arco, perdió la posesión del balón en 12 oportunidades y no estuvo fino en la distribución. Finalmente, también dijeron presente Nahuel Molina y Julián Álvarez.