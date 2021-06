Chile sacó un empate “bravo…”

Tan bravo fue el partido para Chile, como los remates que el arquero Claudio le sacó a Lionel Messi en el segundo tiempo para que Argentina no pudiera salir del empate.



En el primer partido oficial del 2021, la Selección nacional igualó 1 a 1 en Santiago del Estero, y en la continuidad de las Eliminatorias Sudamericanas sigue invicta, tiene un rumbo definido y reconoce en el retroceso y la importancia de sus rivales cuando les toca enfrentarlos, que es uno de los candidatos a pelear la próxima Copa América de Brasil.



Anoche, de no ser por el arquero Claudio Bravo, Chile hubiera regresado a Santiago con las manos vacías. Pero en las manos del arquero cuyo apellido califica el resultado obtenido, la selección trasandina se aferró a un gran negocio en nuestro país.



Tras un primer tiempo trabado, cambiante y por momentos aburrido, Argentina se puso en ventaja después de un penal fabricado por Lautaro Martínez, que el árbitro tuvo que constatar a través del VAR. Situación extraña, ya que hasta ahora siempre le habían jugado en contra a la Selección nacional cada vez que se recurría a este recurso.





Lionel Messi, con jerarquía suprema, definió engañando al arquero de la selección visitante y le dedicó el gol a Diego Armando Maradona, epicentro del homenaje en la previa al primer partido de la Selección luego de su muerte.



En un descuido, Argentina sufrió una definición de Alexis Sánchez, luego de quedar mal parado en la marca tras un tiro libre.



Emiliano Martínez, de poca pero solvente actuación, no fue responsable de la definición muy rápida de Sánchez, y el equipo visitante se fue al descanso abrazado al empate, habiendo pateado una sola vez al arco en el primer tiempo.



En la parte final, Argentina se puso nuevamente el rol de protagonista, pero no alcanzó.



Lautaro Martínez y Di María se cansaron, y Lucas Ocampos jugó siempre muy lejos del área.



Ni las subidas peligrosas de De Paul, ni el ingreso con variantes técnicas de Correa, o las tres apariciones letales de Lionel Messi (un tiro libre en el palo y dos definiciones al arco que salvó Bravo) le alcanzaron al equipo de Scaloni para poder festejar.



Empató y sigue invicto. Pero demostró que este es el camino: sometió a su rival, fue superior, pero no alcanzó para doblegar el planteo defensivo de la Roja, que está lejos de ser el equipo campeón de América de hace cinco años.