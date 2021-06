Estudiantes busca goles y jerarquía en el mercado

Goles son amores. En el último torneo a Estudiantes de La Plata no le faltó solidez defensiva, es más, uno de los puntos destacados del equipo de Ricardo Zielinski en la Copa de la Liga Profesional fueron los defensores, con Fabián Noguera y Agustín Rogel como los hombres destacados de zona defensiva. Tan es así, que en el torneo el Pincha fue uno de los equipos con menos goles en contra, aunque no sobresalió por la contundencia de sus delanteros.



Por esta razón, y tras una exhaustiva evaluación del actual cuerpo técnico, los dirigentes Albirrojos trabajan hace semanas en la incorporación de un atacante que le dé la cuota de gol que le falta al elenco del Ruso. Hoy por hoy, en el plantel se encuentran: Martín Cauteruccio, quien convirtió tan solo 3 goles, pero con menos chances que sus compañeros y una eficacia superior, ya que remató 13 veces y 8 de sus envíos fueron al arco (61,5%).



Otro es Leandro Díaz, el jugador que más veces supo ser titular, que marcó 3 veces, pero con muy poca efectividad, ya que en 37 tiros totales, 19 fueron al arco (51,4%). En tanto Federico González no pudo marcar goles. Luego, con menos minutos disputados, aparecen Pablo Sabbag y Francisco Apaolaza. Este último con un gol convertido y más minutos que el primero.

Aunque el colombiano supo convertir en su presentación con la camiseta del Pincha ante Godoy Cruz en Mendoza y después no logró ganarse la confianza del DT para los siguientes encuentros.



Con este panorama, negro en cuanto a festejos de los que deberían convertir, en las últimas horas comenzaron a acelerar en búsqueda de un delantero que pueda darle la cuota de gol que le falta a Estudiantes. Por esta razón, uno de los nombres que apareció en la carpeta de la Secretaría Técnica fue el de Franco Soldano. El atacante del Olympiakos que está a préstamo en Boca Juniors, pero que no va a continuar en el Xeneize. Si bien aún no hubo contacto formal, se podría dar en los próximos días.



Por otro lado, tal cual adelantó este multimedio en anteriores ediciones, si iniciaron las conversaciones con el entorno de Santiago Arzamendia. El lateral izquierdo de Cerro Porteño y la Selección Paraguay del Toto Berizzo. La negociación con Cerro no será sencilla, ya que tiene vínculo hasta 2024 y su cláusula de rescisión es de 6 millones de dólares. No obstante, según lo que pudo averiguar este matutino a través de su representante, se podría dar siempre y cuando sea un préstamo con cargo.