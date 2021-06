Literatura, policial y clásico animado para maratonear

ISABEL

No era tarea fácil, pero esta superproducción inspirada en la vida de una de las escritoras más exitosas de Chile, supera la prueba.

Atraviesa la vida de Isabel Allende desde su infancia hasta la actualidad, repasando, además, la sangrienta historia del país vecino con una lograda reconstrucción de época. Por Amazon Prime Video.

DRAGON BALL Z KAI

Vuelve un clásico a las tardes de la televisión. Las historias de la vida adulta de Son Gokú y sus amigos Krilin, Yamcha, Bulma, el maestro Roshi y Piccolo mientras defienden a la Tierra de distintas amenazas llegan nuevamente a la televisión. Además, se muestra el proceso de maduración de su hijo Gohan.



Esta temporada se divide en cuatro arcos argumentales, el cual parte en la saga de los Saiyajin, donde cuatro años después del torneo mundial número 23, fuerzas extraterrestres planean atacar el planeta y motiva al equipo a salir en su defensa. Por Warner Channel.

LUPIN

Nos habíamos quedado a mitad de camino, y con las ganas, claro, de conocer el desenlace de esta apasionante serie inspirada en el clásico personaje de la literatura francesa.

Aggiornada a los tiempos que corren, cuenta cómo un hombre, fiel a sus convicciones, se abre camino en un mundo en donde el más poderoso siempre es el que dicta las reglas. Omar Sy al frente y detrás de cámaras (como productor) ofrece uno de los mejores productos de los últimos tiempos. El 11 de junio en Netflix.

Más series

DOM



Un padre y un hijo enfrentados por la droga. El bien y el mal como las dos caras de una realidad que tiene a un flagelo como disparador narrativo pero que habla de cómo la connivencia política y del poder han establecido la fuerza de uno de los líderes de la droga brasilera. Se ve exclusivamente por Amazon Prime Video.

ORDENA TU VIDA



Un reality hecho en Argentina que gira en torno a personas que sienten que su vida se encuentra desorganizada y no hallan el camino para avanzar mejor, y serán guiados por un grupo encabezado por la reconocida actriz y conductora Eugenia Tobal para modificar la situación. Por Discovery Home & Health y Flow.

THE SHOP



La nueva serie conducida por el basquetbolista LeBron James y el emprendedor Maverick Carter presenta conversaciones y debates espontáneos, sin filtro, con algunos de los personajes más importantes del mundo del de­porte y el entretenimiento. Todo esto se da en un espacio particular, propicio para el encuentro: una barbería, sin secretos para nadie. Por HBO y HBO GO.