Alacrán: “La sociedad cambió su forma de pensar y es lógico que uno forme parte”

Nacido bajo el nombre de Rodolfo Samsó pero conocido popularmente como Alacrán, es un comediante argentino que logró forjarse un lugar en la escena independiente y comercial gracias a sus interpretaciones.



En la actualidad realiza una obra teatral y televisiva llamada Los cuatro fantásticos del humor junto a sus amigos y colegas, Carna, Alfredo Silva y Diego Pérez. Vale mencionar que esta producción también es emitida a través de un canal de Miami. Asimismo, produce contenidos radiofónicos y realizaciones digitales. Diario Hoy dialogó con él acerca del camino recorrido.

—¿Cómo se innova en el humor?



—Cada uno debe tener su método, pero yo creo que hay dos maneras. La primera está dada por sentarme, tranquilo, solo, a veces con algún guionista, con mi esposa, y así comienzo a pensar ideas. Luego me llega la inspiración. Otra que la que más resultado me da es estar focalizado en algo, por ejemplo idear un nuevo personaje, dejo ese dato en el disco rígido. Después ya sea caminado por la calle, entrando a un negocio, en algún lado veo a alguien que me dispara una idea y ahí entro en el personaje que estoy buscando. Cuando empecé con Fernandito en una publicidad promocionaban una pastilla para relajarte. Así se me ocurrió un rol que atravesaba por los peores desastres, que la esposa lo abandone, el negocio se fundió, se le prendió fuego el auto pero siempre respondía: No me importa, me tomo un garombol y todo me chupa un nuevo. Así nació Fernandito.

—¿Hay límites dentro del género al que te dedicás que antes no existían?



—Sí, por supuesto. Es más tengo cuadernos viejos de chistes, abrís una página y hay ocho que están tachados, por ejemplo. Tienen 20 o 25 años, antes nos reíamos de cosas que hoy son de mal gusto. La sociedad cambió su forma de pensar y es lógico que uno forme parte de ello. Hay cosas que ya no dan gracia contarlas.

—¿Qué fortalezas encontrás en el presente?



—Creo que la gente tiene más ganas que nunca de ver los shows, escuchar los chistes. Me doy cuenta por cómo me lo piden, me agradecen las transmisiones en vivo que realizo a diario junto a Alfredo Silva a través de Instagram. Lo agradecen mucho más aún en estos tiempos de pandemia. Tengo mucha fuerza y ganas de hacer humor.

—¿Cómo viviste esta última temporada que fue tan particular?



—Tal como hace la historia de Fernandito, fue me tomo un garombol. Sucede que fuimos a Mar del Plata, apenas llegamos, ensayamos la obra, estaba increíblemente buena. El día anterior del estreno, Diego Pérez contrajo coronavirus, todos debimos aislarnos, nos guardamos por 15 días, volvimos y no había gente. A pesar de que el público halagaba la obra, decía que era maravillosa, no había mucha gente. Es una realidad. Me dijo el productor que llegó una propuesta desde Córdoba para poner la obra en cartel. Nos vamos para allá, estrenamos en Carlos Paz, un éxito, y al otro día nos dio coronavirus a los que restábamos. Todos guardados por 15 días. Luego se me rompió un disco de la columna, se me pinza el ciático, estuve 21 días con dolores en las piernas, fue tremendo. Igual hay que ver el lado bueno, pues pudimos salir de todo.

—¿El streaming llegó para quedarse?



—Considero que es el modo del momento. Estoy haciendo el streaming pero también realizo los shows por Zoom, la gente se adapta porque es la nueva modalidad. Se cobra más barato que uno personalizado.

—¿Qué proyectos tenés a futuro?



—Hay de sobra, hace 15 días estaba pensando una gira nacional, recorreremos el gran Buenos Aires y el país. También me llamaron para unos shows en Estados Unidos pero todo está por verse debido a las nuevas medidas por la pandemia. Estamos haciendo con Los cuatro fantásticos, Carna, Diego Pérez, Alfredo Silva y yo, una participación para un canal de Miami. Esto se da todos los jueves. También estoy en radio Rivadavia contando chistes por la madrugada. Si bien hay de todo, estamos haciendo lo que se puede, que es Zoom, streamings, shows pequeños. También estamos esperando con mucha fe que pase este momento. Vamos a volver a la normalidad o nos adaptaremos a la nueva forma. Tengo muchas ganas de hacer cosas, viajar y seguir con esto que me gusta, tengo la suerte de que sea mi trabajo.