Billie Eilish lanzó su sencillo "Lost Cause", adelanto de su próximo álbum

La estadounidense Billie Eilish lanzó el single “Lost Cause” como anticipo de su esperado segundo disco “Happier than ever” que estará disponible en disquerías y tiendas digitales el 30 de julio.

La siete veces ganadora del Grammy con su disco debut “When we all fall asleep, where do we go?”, también anunció hace un par de semanas su gira de estadios “Happier Than Ever, The World Tour”, que desde entonces ha agotado todas las fechas en América del Norte, Europa y el Reino Unido.

El último sencillo de la cantante de 19 años, "Your Power", registró más de 150 millones de reproducciones en las dos primeras semanas del lanzamiento. Además, este año, sumó otros dos Grammy a los cinco por su álbum estreno.