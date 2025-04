Adrián Suar: “Una película es siempre un acto de fe”

Mazel Tov, escrita por Pablo Solarz, tiene a Adrián Suar delante y detrás de cámaras, secundado por Fernán Mirás, Benjamín Rojas, Natalie Pérez y Lorena Vega, entre otros. Para saber más de la película, hablamos en exclusiva con Suar.

—¿Cómo fue trabajar con Pablo, elegir el elenco, estar ahí al frente de Mazel Tov?

—Tenemos la posibilidad de tener un proceso creativo en una película, no es nada fácil, porque es siempre, como digo, un acto de fe. Pensar en una película, ir llevando una historia. Tener un título que a veces suena más difícil, porque para la gente no todo el mundo sabe lo que significa. Mazel Tov, que es enhorabuena, bendiciones, un poco para lo que los americanos en alguna película escuchó “congratulations”, es el Mazzaltoff, en la colectividad. Pero no es una película judía, es una película de vínculos, que podría ser católica, una película de una familia española o italiana. Con un elenco, cuando pensamos con Solarsz la historia, queríamos hacer una película que tuviera las cuatro patas de una silla. Hablar de las tradiciones y los momentos de la vida de una familia o de un individuo que atraviesa la muerte de un padre, con lo que representa todo el velorio, el nacimiento. Por eso pusimos a un personaje de mi hermana, Natalie, que justo está embarazada, en el mismo momento que también se va a casar. Entonces es casamiento, nacimiento, muerte y la herencia. No solamente la herencia económica, sino la herencia que deja un padre en la vida de un hijo.

—Hay escenas muy conmovedoras, no vamos a revelar, porque la gente la tiene que ir a ver al cine, pero hay un trabajo ahí con Fernán, ese contrapunto. Contame también ¿cómo trabajaron? ¿Cómo fue dar las indicaciones para que eso trascienda a la pantalla?

—Bueno, a veces sucede, a veces no sucede. Por más que vos le des indicaciones a un actor, que ayuda mucho guiarlo, qué es lo que querés contar, qué clima querés tener, hacia dónde vas con la película. Si tenés un buen instrumento, un buen actor lo puede hacer, pero a veces no es condición única. Se miran los actores y no hay química. Pero con Fernán está sobrado la química. Nos conocemos, nos queremos y fue todo muy fácil. Muy fácil con Fernán, lo mismo con Natalie y con Benjamín, con Lorena que hace de mi exmujer y un poco ahí jugamos, por lo menos yo cuando aparecía una psicóloga, una psicoanalista, después de lo que había hecho en Envidiosa, sentía que, no para la gente, no tiene nada que ver, pero estaba justo servido para que venga a ser ese personaje a Mazel Tov.