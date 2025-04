Diego Peretti y Federico D’Elia juntos en teatro

Diego Peretti y Federico D’Elia protagonizan El jefe del jefe, comedia con dirección de Javier Daulte y en la que están acompañados por Juan Isola, Ariadna Asturzzi, Andrea Lovera y Cristian Jensen. Sobre la obra que se verá en el Paseo La Plaza (CABA), de miércoles a domingo, hablamos con Peretti y D’Elia.

—Primero quería preguntarles. Le dicen, tenemos esta obra, van a trabajar juntos, ¿fue un sí rotundo o alguno llegó a pensar, no?

—Federico D’Elia: En mi caso fue de los grandes motivos por los que dije sí.

—Diego Peretti: El complejo La Plaza, había muchas cosas. Todo eso es un conjunto de cosas que estaban buenas.

—FD: Y para nosotros era compartir un rato más, nuevamente, algo que hacía rato que no laburábamos.

—Leyendo la información dice que uno de los dos simula…

—DP: Lo que pasa es que el término simulador es muy frecuente, ¿qué sinónimo hay de simuladores? ¿De simular algo? No, pretender, pero no... No, pretender. Sí, sí. Voy a buscar acá, actúan roles para llevar a cabo determinado objetivo.

–FD: Pero creo que no tiene nada que ver con los simuladores.

—Pero hay alguien que va a simular algo...

—DP: No, todos están simulando todo el tiempo. En la obra están todos simulando, pero como vos simulás un rol de periodista cuando salís de tu casa, que es diferente al rol cuando estás solo o con el rol de pareja, o el rol de familia, o el rol de hijo, o cualquier otro tipo, viste.

—FD: Es ese tipo de rol el que uno simula o actúa algo que necesita para vivir en sociedad. Es esa la idea. Y acá es para vivir en sociedad, en realidad es una empresa. Y más que para vivir en sociedad, es como para sobrevivir en este lugar. En el caso de este personaje, él sí es el actor que viene a ser este otro personaje y el resto de los cuatro en la empresa. También, mientras avanzan las obras, vos te vas dando cuenta que también todos tienen este lugarcito como de simulación. Un lugar que desconocemos del otro.

—DP: Hay una pareja de simuladores troncales en la obra, que es el jefe y no hay un plan sistemático.

—FD: Hay como una especie de actuación.

—DP: La simulación es una actuación. Y además los que simulan son personajes muy vulnerables. Los simuladores, viste, son superhéroes. Absolutamente inseguros.

—¿Cómo explican esa conexión o esa universalidad también de la obra?

—DP: Es universal, no creo que sea argenta, es de Dinamarca y está escrita así, existe en el mundo, obviamente debe existir con diferentes tipos de escalas, pero acá se quiere vender algo y no se está haciendo una estafa, sí una estafa ética, que no cumple con lo que debería.

—¿Cómo es para ustedes volver al teatro? en un momento en el que muchas actrices y actores sin propuestas audiovisuales están con obras…

—DP: Yo sigo, porque hice Por H o por B recientemente en Estados Unidos, y estuve con Inmaduros, así que no hace mucho que estuve arriba de las tablas.

—FD: Ta vez se ve por la falta de audiovisual que muchos actores conocidos están haciendo más teatro pero también está el teatro under como nunca haciendo más puestas.