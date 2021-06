Jimena Barón habló de las denuncias contra su ex

De forma reciente, la bailarina Melody Luz brindó una entrevista donde dejó bien en claro que sufrió violencia por parte del mediático Tucu López. Sucedió en el programa La previa del show, y ahí expresó: “Cuando me enteré de que él estaba con Jimena (Barón) me daban ganas de decirle a ella: ‘Amor, salí de ahí’. Estuve con él en Sex desde el principio en el 2019 y ahí surgió que estuvimos. Fue muy poco tiempo y la pasé mal. Es grave lo que estoy diciendo, pero soy sincera. Había manipulación y celos y otras cosas más que no voy a contar”.



Ahora, la ex del hombre, Jimena Barón analizó la situación e intentó poner un paño de agua fría ante el caos que se forjó afirmando que su noviazgo fue lindo y que por respeto a los dos no iba a decir más nada.



Ahora, el muchacho señalado como violento tomó cartas en el asunto, contrató a César Carozza para que inicie una causa legal y así pueda limpiar su buen nombre. Sobre ello, respondió: “Es gravísimo lo que dice Melody y quiero avisarte que se está encargando mi abogado. Es mucho, es mucho lo que pasó”.