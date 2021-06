Horacio Cabak se fue de Polémica en el bar y estalló: "No hubo respeto ni códigos"

Tras algunos rumores, finalmente Horacio Cabak no seguirá en Polémica en el bar. El propio panelista lo confirmó en su cuenta de Twitter: "Adiós Polémica en el bar. Gracias por todo", señaló. Pero luego redobló la apuesta y realizó un duro posteo: "No Renuncié. No fue de común acuerdo. No hubo conversaciones. NO hubo respeto. No hay códigos. Simple.".

Más allá de que en un principio se habló de que él había renunciado, su posteo confirmó que fue echado por la producción del programa. Algunos cortocircuitos dentro del ciclo sumado al escándalo que vivió con su separación, fueron las principales causas. Cabak se había sumado a fines de 2020.

Las relación entre Cabak y sus compañeros no era la mejor y esto se evidenció por algunas cuestiones. En primer lugar por el escándalo de infidelidad que realizó y también, por no hablar de su vida personal en América y si en el programa PH, Podemos Hablar. Además el propio Marinao Iúdica señaló en las últimas horas, que el panelista no estaba cómodo en el último tiempo dentro del ciclo. Pero las duras palabras de Cabak apuntan contra el programa ¿Habrá nueva respuesta?