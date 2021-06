Falleció por coronavirus, Agustina Fontenla, protagonista de Bake off Argentina

Otra muerte por la pandemia afectó mucho a los fans de Bake off Argentina y los familiares de Agustina Fontenla, quién a sus 31 años permanecía internada desde ya hace varios días en una clínica de Viedma.

Agustina había sido una de las protagonistas de "Bake off Argentina" y en 2015 también se había recibido de abogada en la Universidad Nacional del Sur de Bahía Blanca, aunque dio sus primeros pasos en Mar del Plata.

Según afirmaron fuentes cercanas, durante su primera etapa como letrada no le fue bien y decidió por la incursión en la pastelería, donde una amiga le avisó que el programa televisivo llamó a un casting para la temporada y ella no dudó en inscribirse.

"Mucha gente cuando me ve piensa que soy una abogada que cuando está aburrida hace pastelería, que es un hobby. La verdad que no. Los últimos finales de la carrera me la pasé llorando porque yo quería cocinar. Entendía todo el esfuerzo de mi familia para mandarme a estudiar y no era tiempo de cambiar. Todo el mundo me decía que cuando empiece a trabajar, se me iba a pasar. Nunca se me pasó”, confesaba en la segunda temporada de Bake Off", había manifestado.

Esta mañana, su familia comunicó el fallecimiento e hizo saber que los restos serán trasladados a Parque de Paz para su cremación. Agustina había sido intubada el miércoles, a pocos días de haber contraído COVID-19.