¿Cómo seguirá el vínculo entre Claudia Fontán y el jurado luego de su mentira?

Claudia Fontán, quien se incorporó a MasterChef Celebrity como reemplazante de Carmen Barbieri, y luego adquirió brillo propio, llegó con antecedentes de gran cocinera, además de parecer buena compañera. Por eso, cuesta entender la lamentable actitud que tuvo en la gala de este martes.

Los siete concursantes tenían que replicar una Banoffee Pie, delicia de la cocina británica que tiene una base de galletitas machacadas, bananas, crema y un dulce conocido como tofi, que se hace aparte.

El problema con Fontán fue que a minutos de terminar el tiempo dado para realizar la prueba, una base inestable hizo que la bandeja con el tofi se le cayera al piso. Presa de un ataque de nervios, cometió dos errores fatales. El primero fue recoger del piso con las manos toda la salsa que pudo y colocarla nuevamente en el recipiente, y la segunda, seguir adelante con la torta como si nada.

“No lo pongas del piso, Gunda”, le avisó Gastón Dalmau, pero ella no le hizo caso. Y cuando se acercó Damián Betular y la confrontó para ver si la preparación había estado en el piso, ella negó haber hecho lo que las cámaras registraron. “Te juro por Dios que no”, señaló.

Incomprensiblemente, Fontán sostuvo el engaño incluso cuando presentó el plato terminado ante el jurado. Betular, desconfiado, ni siquiera quiso probarlo. Donato de Santis y Germán Martitegui dudaron, pero las cosas no quedaron bien entre ellos.

Tanto así que este último decidió hacer una devolución no culinaria: “En una cocina hay una estructura que se basa en la confianza. Yo como jefe tengo que creer ciegamente que si a alguien que trabaja conmigo le pasa lo que te pasó a vos no lo va a poner en el plato, esa es la base en la que un restaurant exitoso funciona. Cuando esta relación empieza a tener dudas, porque te vieron levantando cosas del piso ya no podemos funcionar como grupo. Ojalá que no sea cierto, pero además de ser hay que parecer”.

De esta manera se produjo un quiebre entre una potencial finalista y el jurado, que seguramente traerá consecuencias en el futuro cercano.