Lourdes Sánchez y el Chato Prada renunciaron a ShowMatch

Lourdes Sánchez y el Chato Prada anunciaron este miércoles que dejarán de ser participantes de ShowMatch La Academia. El productor y la bailarina, que habían sido llamados por Tinelli a último momento, le dejarán el lugar a otra pareja por problemas de horario.

“Lamentablemente para muchos y para el público que estaba ansioso y contento no tenemos tiempo para ensayar con el Chato Prada”, dijo la bailarina. “Por razones de tiempo, la verdad es muy difícil ensayar con el Chato. Si bien vivimos juntos, tenemos horarios muy diferentes y no podemos seguir en La Academia. Por eso en el ritmo Imitación ya nos dimos de baja. Estábamos muy felices pero los Pimpinela (a quienes iban a imitar) no salen a la pista”, explicó en La Previa de La Academia, el programa de Ciudad Magazine conducido por Lizardo Ponce.

En tanto, el famoso que los reemplezará será Cucho Parisi, el primer eliminado de La Academia.

“Es triste porque la verdad que Pablito tenía mucho para dar. Pero no puede estar en el control y en la pista, y entre nosotros era muy difícil congeniar con un nene (Valentín, el hijo que tienen en común) tan chiquito. Me guardo lo que hicimos para toda la vida”, finalizó Sánchez.