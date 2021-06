Chile fue una mezcla de veteranos y jóvenes y tuvo un muy bajo nivel

Argentina contra Chile en Santiago del Estero. Un panorama extraño en la previa. Por una parte, Chile presentó un equipo compuesto de una mezcla de veteranos con nuevos, mientras que la Selección Argentina, con los de siempre de Scaloni. Por lo menos en el primer tiempo, si no estaban los arqueros era lo mismo (Bravo solo voló y le sacó el segundo a Messi en un tiro libre).



Chile, con muy poco, tuvo dos remates no peligrosos. Argentina, igual. Nuestra Selección, sin apretar arriba, pero con posesión grande de pelota. Sin variantes por el centro ni por fuera del ataque. Chile, menos. Por un penal de Messi y una pelota parada de chile el PT terminó 1-1.



En el segundo tiempo, a los 15 minutos Argentina intentó despertar. Pero se mostró tibio, muy tibio, casi frío. Y ya a los 20 del complemento, casi que el equipo dejó de presionar. Messi, aunque un poco cansado, exigió a Bravo con otro tiro libre muy bueno.



En el tramo final, Argentina fue sin convicción, pero sí por obligación. Solo se produjo un centro peligroso de Julián Álvarez, y Messi exigió con otro tiro al arco.



Ante un lento, viejo y sin peso ofensivo Chile, Argentina solo obtuvo un empate. Poco, muy poco, y por el bajísimo nivel del rival, no les diría nada.