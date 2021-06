Messi, tras la igualdad: "Fue un partido difícil, no es fácil volver después de mucho tiempo"

Argentina, con gol de Messi, igualó 1 a 1 ante Chile en Santiago del Estero por la séptima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de Qatar 2022. Lionel Messi, de penal, abrió el marcador, Mientras que Alexis Sanchez marcó la paridad.

Una vez finalizado el partido, el capitán de la Selección Argentina tomó la palabra y expresó sus sensaciones de la igualdad ante el conjunto trasandino.

"La verdad que hace mucho no nos juntábamos, y es un partido de Eliminatorias, con poco trabajo. Por suerte con lo que veníamos haciendo, estuvimos muy bien e hicimos muy buen partido. Ellos marcaron a través de una pelota parada, sino no hubiese sido de esa manera, no nos hubiese marcado. Fue un partido difícil, como lo es siempre con Chile", sostuvo el 10.

Y agregó: "Tenemos que seguir en este camino, tenemos que seguir creciendo, con los chicos nuevos, de a poquito nos tenemos que hacer fuertes otra vez, no es fácil volver después de mucho tiempo".

Asimismo y sobre el final Lionel recordó a Maradona: "La verdad que fue un partido muy especial por ser el primero sin Diego, él siempre estaba aunque no estaba presente, entonces fue especial por ser el primero sin él y por todo lo que esta pasando el país y en el mundo, difícil y muy diferente para todos", y agregó: ·Es una lástima y una pena que no este la gente, pero es algo que nos toca vivir".