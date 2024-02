Tiago Palacios quedó a un paso de convertirse en refuerzo del Pincha

Estudiantes era uno de los clubes que tenía permitido seguir participando del mercado de pases hasta mañana. El Club cerró la venta de Benjamín Rollheiser luego del 27 de enero, por lo que contaba con la potestad de ir en busca de un reemplazo hasta fines de esta semana. Por eso, el Pincha no dejó pasar demasiado tiempo y ya tiene prácticamente cerrada la llegada de Tiago Palacios, pese a que en el medio surgieron complicaciones en las negociaciones. Platense quería más dinero y eso imposibilitaba la llegada del volante uruguayo. No obstante, en las últimas horas pudieron llegar a un acuerdo de palabra y, de no mediar imponderables en el camino, finalmente Palacios vestirá la camiseta albirroja.

El Pincha lo venía siguiendo hacía rato. Tiago Palacios era uno de los apuntados para reemplazar a Benjamín Rollheiser, que fue vendido al Benfica en 9.500.000 dólares. Por pedido de Domínguez, Estudiantes aceleró por la llegada de Tiago Palacios, joven surgido de las Inferiores de Platense, que fue adquirido por el City Group y estaba jugando en el Montevideo City Torque, equipo filial del grupo accionario en Uruguay. Si bien desde la dirigencia que preside Martín Gorostegui elevaron una primera oferta que fue rechazada por la Comisión charrúa, este lunes podrían cerrarse los detalles finales de la transferencia, dado que desde La Plata hicieron una segunda oferta de 2.500.000 por el 100 % del pase de Palacios.