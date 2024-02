Domínguez deberá meter mano en el equipo para recibir a Tigre

Empezó a armar el rompecabezas. Si bien el plantel profesional retornó el martes a los entrenamientos en el Country Club de City Bell, luego de lo que fue el empate ante Racing, el entrenador Eduardo Domínguez empezó el miércoles a trabajar de lleno en el equipo para el duelo de mañana ante Tigre por la cuarta fecha de la Copa de la Liga Profesional. En ese sentido, el cuerpo técnico ya sabe que no podrá contar con dos jugadores claves en el once inicial. Por un lado, la ausencia ya conocida de Guido Carrillo, quien aún padece una lesión muscular en el isquiotibial de la pierna izquierda, mientras que, por el otro, la baja de Zaid Romero. Este último se debe a la expulsión sufrida en el último compromiso ante la Academia. Ante esta situación, el DT deberá meter mano y, en principio, sería Santiago Flores quien reemplace a Romero en la zaga central, en tanto que, en la delantera, continuaría Javier Correa. El resto del equipo también podría sufrir variantes, teniendo en cuenta que en el lateral izquierdo estuvo uno de los puntos más flojos del Pincha ante Racing. El resto podría mantenerse.

Y, de cara a ese encuentro, con el cual el Pincha buscará volver a sumar de a tres frente a un Matador que no viene nada bien, en las últimas horas se definió la terna arbitral, con un protagonista que no presenta las mejores credenciales en la previa. Se trata del tucumano Luis Lobo Medina, quien en sus inicios en el arbitraje estuvo siempre vinculado a las polémicas, sobre todo en el ascenso. De última presentación como principal en el triunfo de Newell´s frente a Central Córdoba en Santiago del Estero por 1 a 0, por la primera fecha de la Copa de la Liga, viene además de ser el AVAR en el cruce entre Boca y Tigre, donde no observó una agresión de Luis Advíncula sobre Brahian Alemán. La del viernes por la tarde será su segunda vez dirigiendo a Estudiantes. A priori, el antecedente favorece al Pincha, ya que en esa única vez en la que le tocó dirigirlo, los de Domínguez se impusieron 2 a 1 sobre Sarmiento en UNO. Dicho encuentro se dio el 24 de octubre pasado, en el marco de la fecha 10 de la Copa de la Liga del 2023.