Tiene 16 años y maneja todo de taquito

Con 16 años y un porvenir incipiente, Ayrton Chorne se abre paso en el automovilismo. Piloto de Berazategui, con proyección internacional, el joven recibió a este diario en su casa y adelantó los objetivos para las próximas temporadas.

Justo en el fin de semana donde se anunciaron más aperturas en las tribunas de los autódromos, el joven piloto sueña con poder consolidarse en el TC 2000, categoría en la que debutó no hace mucho, y que podría resultar el trampolín para otros desafíos en el corto plazo.

“Todo comenzó con el karting, con la base de mi papá que fue piloto hace bastantes años. Siempre supe lo que era un karting. A los 10 años me decidí por pedirle Pá, ¿me comprás un karting? y ahí comenzó todo. Me compró uno y empecé a entrenar, ese mismo año debuté y desde ahí no paramos”, comenzó contando la joven promesa de este deporte.

—¿Cuándo tuviste un quiebre de la parte amateur a la parte profesional? ¿En qué acontecimiento; compitiendo con quién o trabajando con quién?

—Empezó todo en el karting. El primer año que había corrido el campeonato argentino, en las últimas dos fechas. Al siguiente año, en 2016, al empezarlo de cero, ahí fue un gran salto en lo que fue mi carrera deportiva, cuando empecé a mejorar cada día más. Al ganar en la categoría más importante de karting y con un buen nivel de manejo. Después, en la fórmula ya estoy en el segundo año, me encuentro peleando por los podios en las carreras y ahí empezó todo lo demás.

—¿Cómo es el clima con los competidores y con tu equipo de trabajo? ¿Tenés alguna cábala antes de alguna carrera?

—Cábala no tengo ninguna por ahora. Abajo del auto hay que hacer muchas cosas. Trabajo, acá enfrente tengo el gimnasio, estoy ahí todos los días. Es una parte muy importante en este deporte. No tanto por parte mía, sino del equipo, siempre trabajando en el auto. El lunes cuando se llega al taller empiezan a desarmarlo y prepararlo para la próxima carrera. A buscar pequeños detalles para mejorar carrera a carrera.

—Quedaste seleccionado para la primera temporada del TCR de Sudamérica, ¿lo esperabas?

—La verdad es que todo empezó hace unos meses cuando habíamos decidido ir a correr a Brasil la primera fecha en Interlagos, un circuito con muchísima historia y hermoso. Es un placer estar en una categoría tan importante a nivel mundial. Y se dio la oportunidad que empiece en Sudamérica, muy contento por poder subirme. Una locura, son unos autos hermosos.

—¿A quiénes tenés como modelos a seguir?

—Mi mayor referente en la Argentina es Matías Rossi, es un piloto muy completo tanto arriba como abajo del auto, lo admiro. Es una lástima lo que pasó en la última fecha del TC 2000. No se sabe si va a seguir en el automovilismo argentino, espero que sí y poder seguir compartiendo la pista con él.

—¿Y en el exterior?

—El mejor referente es Hamilton, por todo lo que tiene ganado lo considero un gran piloto.

—Finaliza el TCR y ¿cuáles son los planes a seguir?

—No se sabe cómo va a seguir todo. Queda terminar esta temporada, seguir sumando experiencia en TCR, en Súper TC 2000. La idea es arrancar el año que viene desde cero el campeonato de Súper TC 2000, eso sería lo que tenemos confirmado. Después, con lo demás, todavía no sé lo que pasará.

—¿Cómo hacés para distribuir el tiempo entre el entrenamiento y el estudio?

—Con el tema de las carreras vengo medio complicado con el estudio, vengo faltando un par de semanas, pero bueno, estoy haciendo lo posible. Y también se suman entrenamientos en karting, que eso también te quita tiempo.