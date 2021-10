Con un gol de Suárez, Atlético Madrid agrandó la crisis del Barcelona

En uno de los duelos más atractivos de la liga española, Atlético Madrid venció 2-0 al Barcelona en el Wanda Metropolitano y se mantiene firme en la pelea del campeonato. Por su parte, el elenco Culé agigantó sus crisis y Koeman tiene las horas contadas en el club.

Los tantos del elenco de Simeone los marcaron Thomas Lemar y Luis Suárez, quien no se lo gritó a su ex equipo pero hizo una seña particular. El Pistolero hizo el gesto de un télefono, en una clara dedicatoria al actual DT del Barcelona, que lo borró del equipo de manera telefónica.

De esta forma, el Colchonero alcanzó la punta del torneo de manera momentánea, con 17 puntos junto con el Real Madrid (juega el domingo). Por su parte, Barcelona está octavo con 12 puntos, pero aún debe jugar un encuentro pendiente.