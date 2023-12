Toda la gloria de la edición 2023 del Gran Premio Dardo Rocha fue para Tío Boy

Por Galopón

A pesar de correrse en otra fecha, la jornada hípica más importante del turf platense no perdió brillo y es así que al momento de disputarse el Gran Premio Dardo Rocha, las tribunas estaban colmadas de publico ansiosos de no perderse detalles de la competencia. En un marco veraniego, se disputó la carrera central del programa, el Gran Premio Dardo Rocha (G. I-2.400mts.), donde Tío Boy (a pesar de su reprise) se alzó con una contundente victoria ganándole por cinco cuerpos a Sofware, mientras que a tres cuartos de cuerpo quedaba Lagarto Boy, que fue el que hizo todo el gasto de la carrera.

Cotejo reservado para todo caballo de 3 años y más edad, oriundo de cualquier país, ocupó el duodécimo turno de programación y contó con el inusual número de diecisiete participantes, ya que Del Muñeco, Nochero Querido y El De Nabta no corrieron. El cierre de las apuestas mostró el leve favoritismo de Meant To Be con un sport de $3.55 sobre las chances de Lagarto Boy ($4.75) y Tío Boy ($5.45). Trasladado el pleito a la pista, el pupilo de Marcelo Sueldo, conducido eficazmente por el jockey correntino Gonzalo Borda logró la novena victoria de su espectacular campaña, dándole la razón a nuestro voto y empleando el buen registro de 2m.29s.64/100 para los 2.400 metros de pista húmeda.

Volviendo a la carrera, ni bien se abrieron las gateras Lagarto Boy tal su característica salió a la descubierta sobre Efren, Tío Boy, Endozing, Sofware, de tal forma que al pasar la primera vez frente al disco el puntero corría con pequeña ventaja sobre Súper Cocktail y Estibador. Así volcaron el codo del Colegio Nacional con Lagarto Boy un cuerpo por delante de Estibador con Super Cocktail encimando por afuera, luego quedaban Tío Boy y Endozing.

Ya en el opuesto Lagarto Boy seguía marcando diferencia sobre sus perseguidores, algo que se estrechó al pasar por la señal del kilómetro con el puntero medio cuerpo delante de Super Cocktail, quedando enseguida Tío Boy, Kodiak Boy y Endozing.

De esa forma se zambulleron en el codo de la calle 41, donde el favorito se le fue al humo al puntero, algo que imitaban Tío Boy y Endozing. En plena elipse todas las acciones la tenía el favorito que dominó a Lagarto Boy, pero Tío Boy ya buscaba terciar. Y así pisaron la recta con los tres fondistas pugnando por la vanguardia, pero enseguida Tío Boy se escapó con potentes brazadas para finalmente cruzar le disco con amplia luz sobre Sofware, que cargó firme en el final para adelantarse al bravo Lagarto Boy que completó el podio.

Tomasito León se alzó con el GP Joaquín V. González

El Gran Premio Joaquín V.González (G. I - 1.600 mts.) fue otra carrera con gran cantidad de participantes ya que diecinueve caballos lucharon por la victoria que al final le correspondió a Tomasito Leon, que es el hermano entero del gran Miriñaque.

El citado ejemplar contó con la eficaz conducción de Leandrinho Goncalves que atropelló en la metros finales para ganarle el tirón y la carrera a Global Holiday que avanzó a su flanco exterior, venciéndolo en el disco por un cuerpo mientras que tercero, a tres largos, completaba el podio D’or Van que a los siete años hizo una carrera increíble, ya que vino siempre en el fuego y recién cedió en la definición de la competencia.

Gran parte del desarrollo se hizo con Souq Waqif a la descubierta perseguido por D’or Van y todo el pelotón por detrás. Así fue hasta la recta donde D’or Van pudo quebrar a su enconado rival e incluso sacó apreciable ventaja como para ilusionarse con la gloria pero en el final las cargas de refresco de Tomasito León y Global Holiday lo dejaron tercero.

El defensor del stud “Parque Patricios” y al cuidado de María Cristina Múñoz de esta forma logró el quinto triunfo de su campaña y primero en esta pista, ya que los anteriores fueron en la arena palermitana. Por último, el ganador empleó el regular registro de 1m.37s.75c para descontar los 1.600 metros de pista húmeda.

El Ciudad de La Plata fue para nuestro candidato Torino Kiin Ha

De los cotejos jerárquicos fue el del final más espectacular de la jornada, porque nuestro candidato Torino Kiin Ha apareció como un rayo en los metros finales para pasar de largo al creído Rudy Trigger y postergarlo por dos cuerpos y medio, mientras que el tercer lugar fue para Pan y Circo.

Eso ocurrió en el Clásico Ciudad de La Plata (G. II - 1.200 mts.), que estaba reservado para caballo de 3 años y más edad y fueron 16 ejemplares los que lucharon por el triunfo, siendo ungido gran favorito Rigoni con un sport de $3,00 sobre las chances de Rudy Trigger (4,30) y de Despacito ($4,80). Pero trasladado el pleito a la cancha para ninguno de los más jugados fue la victoria, sino para nuestro candidato Torino Kiin Ha que corrido al centímetro por el jockey Francisco Lavigna en un registro de 1m.11s.36s. sobre pista húmeda.

Abiertas las gateras, varios salieron con el fierro a fondo de tal forma que formalizada la carrera Retracto asomó adelante con ventaja Sobre Te Llevaré y Lor Alex, Rigoni, Secreto Boy Rudy Trigger. Sin ­aflojar en el ritmo completaron el opuesto y ya en el codo de la calle 41 seguían los nombrados adelante con la novedad de que Rigoni perdía acción y contacto con los de adelante.

Promediando la elipse a los dos de adelante se acercó Rudy Trigger y de esa forma entraron al derecho viéndose que sí bien los vanguasdistas mantenían la lucha, del fondo cargaban Pan y Circo y desde más atrás “volaba” Torino Kiin Ha que en violenta carga pasó de largo a todos sus rivales para finalmente cruzar el disco con amplia luz sobre Rudy Trigger para alegría de su propietario Don Berto Denegri y del stud “Mis 5 Nietos”.

Después de tanta acción, el martes habrá turf nuevamente

La jornada de ayer fue muy interesante para todos los amantes y seguidores del turf que se da cita en el Hipódromo de La Plata. Con la Copa Diario Hoy en juego, más el Premio Internacional Dardo Rocha y el famoso Joaquín V. González, hubo mucha actividad en esa zona de la ciudad de las diagonales y promete no parar. Así las cosas, y según el calendario hípico, la acción volverá el martes 5 por la tarde y el jueves 7.

Además, el domingo 10 también se correrán carreras, al igual que el martes 12 y jueves 14 en el mismo escenario. Previo a Navidad, habrá jornada el martes 19 y el jueves 21, para recién volver el jueves 28 en lo que será la última de un año que fue y como siempre, a puro turf y mucha adrenalina en avenida 44 y 115.