Si Roland Garros ya de por sí tiene un valor muy especial en el mundo de las raquetas, para los jugadores argentinos formados sobre polvo de ladrillo el sentimiento se potencia. A los 23 años, Tomás Etcheverry (32°) parece haber alcanzado un nivel tenístico que por momentos roza la excelencia. Llegó al segundo grande de la temporada, su torneo preferido, con apenas una victoria en Grand Slams. Pero con sacrificio, perfil bajo, prolongando su madurez sobre el court y no dejándose amedrentar por el contexto, el platense avanzó sin perder sets hasta los cuartos de final. A horas de regresar a su querida La Plata, el “Retu” charló con diario Hoy.

“Estoy en el mejor momento de mi carrera a nivel tenístico. Trabajé desde muy chico para estar hoy acá. Todavía no caigo de lo que hice en Roland Garros, es un lugar privilegiado y es algo que me inspira muchísimo para lo que resta de la temporada. Es el primer año que estoy jugando en los circuitos ATP y lograr estos resultados era casi impensado”, comentó Etcheverry.

“Tomy” empezó a jugar a los cinco años en la escuelita Open Tennis (8 y 496), mientras que un año más tarde se trasladó al Club Hipódromo. Cuenta la leyenda sobre el joven que brilló en París, que cuando era muy pequeño y estaba de vacaciones en la playa, su padre le regaló un juego de paletas y automáticamente se encendió su pasión por el tenis. De buen físico (1,87m), diestro, revés a dos manos, de juego potente y agresivo, el tenista categoría 1999 supo marcar la diferencia desde su adolescencia.

Consultado sobre la salud mental en el deporte, el joven platense explicó: “Hay pensamientos negativos que vienen, es inevitable. La clave es cuánta importancia les das. Hay que tratar de no boicotearse tanto, hacemos lo mejor que podemos, y eso ya es suficiente. La salud mental es muy importante en un deporte donde hay muchas presiones. Y es bueno poder laburar la mente porque es un arma muy importante”.

Una juventud distinta al resto

El “Retu” se mostró convencido de lo que quería para su futuro desde muy pequeño. Y eso significó un gran sacrificio para él y su familia. En este sentido, el tenista de la ciudad comentó: “Siempre fue mi sueño estar acá. Obviamente que hay momentos en que se está lejos y los resultados no acompañan. Me hice muchas preguntas acerca de lo que me estaba faltando y si valía la pena seguir. Es difícil porque hay que dejar muchas cosas y muchos son los que abandonan precisamente por todas estas cosas. Para llegar a ser un tenista profesional hay que atravesar por muchas cosas. Yo tuve que dejar el colegio a los 12 años para jugar torneos y desde los 13 estoy dando vueltas por el mundo buscando este sueño y solo. Hay que salir a jugar afuera para mejorar el ranking junior en el primer momento y luego continuar con las siguientes etapas”.

El emotivo abrazo con sus abuelos

“Están desde el comienzo del torneo. Es algo hermoso, que puedan estar acá viviendo este sueño conmigo porque me han acompañado siempre a muchos lados. Ellos saben también todo lo que pasamos, todo lo que luchamos desde chicos para poder estar acá. Al igual que mis papás, mi novia y los entrenadores que me fueron marcando el camino”, concluyó Etcheverry.

La preparación para Wimbledon

Luego de unos días de descanso, “Tomy” comenzará otra gira que lo depositará en otro Grand Slam. Consultado sobre el mítico torneo, el platense explicó: “Tengo buenas sensaciones aunque es una superficie que no es la favorita. De todos modos es beneficiosa para mi tenis sobre todo en el saque. Hay que adaptarse y es por eso que vamos a ir antes a jugar uno o dos torneos previos”.

ASÍ ESTÁ EL RANKING ATP

1 Novak Djokovic 7.595

2 Carlos Alcaraz 7.175

3 Daniil Medvedev 6.100

4 Casper Ruud 4.960

5 Stefanos Tsitsipas 4.920

6 Holger Rune 4.375

7 Andrey Rublev 4.000

8 Taylor Harry Fritz 3.515

9 Jannik Sinner 3.300

10 Karen Khachanov 3.125

11 Felix Auger Aliassime 2.850

12 Frances Tiafoe 2.835

13 Cameron Norrie 2.565

14 Hubert Hurkacz 2.435

15 Borna Coric 2.430

16 Tommy Paul 2.205

17 Lorenzo Musetti 2.095

18 Álex de Miñaur 1.905

19 Pablo Carreño-Busta 1.730

20 Francisco Cerundolo 1.655

21 Matteo Berrettini 1.582

22 Roberto Bautista Agut 1.530

23 Alexander Zverev 1.450

24 Jan-Lennard Struff 1.437

25 Nick Kyrgios 1.375

26 Grigor Dimitrov 1.365

27 Yoshihito Nishioka 1.351

28 Daniel Evans 1.331

29 Denis Shapovalov 1.290

30 Nicolás Jarry 1.276

31 Sebastian Korda 1.220

32 Tomas Martin Etcheverry 1.201

33 Alejandro Davidovich Fokina 1.195

34 Botic van de Zandschulp 1.135

35 Ben Shelton 1.069