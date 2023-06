Con un Messi feliz, la Scaloneta se prepara

Una nueva fecha FIFA está en marcha, y es por ello que el calendario de la Liga Profesional se vio ampliamente alterado, debido a que este domingo hubo definición del torneo mundial Sub-20 en nuestro país, y nuestra ciudad. Pero además tomando en cuenta que en la jornada de hoy se le pondrá punto final a la vigésima fecha del torneo y luego habrá un parate, necesario para los equipos platenses, por los amistosos del seleccionado nacional.

Es en ese sentido que la Selección Argentina continuó en la jornada de ayer con los entrenamientos en Pekín con la mira puesta en el amistoso de este jueves frente a Australia, desde las 9 de nuestro país.

En este sentido el plantel completo, con la nómina total pudo trabajar bajo las atentas ordenes de Lionel Scaloni y su cuerpo técnico y, entre otras cosas, se destacó la sonrisa y la motivación del astro y capitán, Lionel Messi quien está feliz de volver a ponerse la albiceleste.

Preocupación por el ajustado calendario

Sin embargo, vale destacar que, Lionel Scaloni y su cuerpo técnico ya piensan en las primeras fechas de las Eliminatorias 2026, que comenzarán en septiembre de este año. Y, en ese sentido, el técnico de la Albiceleste se mostró preocupado por el poco tiempo de descanso que tendrán los jugadores para esos compromisos.

“La situación nos preocupa un montón, sí. Cuando jugás por ejemplo Argentina contra Venezuela, en Venezuela, no sólo está la carga del jugador del partido anterior en Europa. No es sólo el viaje, sino que después el segundo partido tenés que volver a Buenos Aires. Son otras siete horas de vuelo. La verdad que es impensado que eso pueda mejorar porque, al final, los jugadores juegan todos en Europa y los partidos son los que hay”. Afirmó Scaloni en una entrevista con Fifpro, el sindicato mundial de los futbolistas.

“La verdad que tenemos muy poco tiempo e intentamos pensar más en la recuperación que en los entrenamientos, enfocados más en el partido, porque al final lo único que queremos es que rindan al máximo y no le podemos poner mucha carga. Esto representa en sí mismo un contratiempo que hay que afrontar de la mejor manera”, concluyó.

Garnacho, un “bichito” argentino

Vale destacar que una de las grandes expectativas que generan estos amistosos de fecha FIFA que disputará la Selección Argentina que, en primer turno, enfrentará a Australia el jueves y a Indonesia el lunes, desde las 9:30 de nuestro país, es la presencia de Alejandro Garnacho.

Es que el “bichito”, hoy compañero de Messi pero también de Cristiano Ronaldo durante su paso por el Manchester United, llamado a ser figura del equipo inglés, podría tener su debut en la selección mayor y tendrá revancha luego de perderse la anterior fecha FIFA por lesiones.

Es por ello, que la expectativa está en alza y el futbolista habló ante la prensa en la espera de lo que sería su estreno con la albiceleste.

“No dudé en vestir esta camiseta, porque me siento argentino, soy argentino. No me hace falta jugar tres partidos, yo ya sé que quiero estar en esta selección”, aseguró Garnacho.