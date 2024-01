Tras poner primera en el 2024, Gimnasia volverá a entrenarse pensando en San Lorenzo

El sufrimiento de la temporada pasada quedó atrás. Gimnasia se quedó en Primera División tras vencer a Colón en el desempate jugado en la cancha de Newell’s y cerró el año con un alivio. Así las cosas y ya pensando en lo que se viene en 2024, ayer tuvo su primer amistoso de pretemporada ante Cerro Largo por la Serie Río de la Plata pero no se podrá relajar. Esto se debe, a que el elenco comandado por Leonardo Carol Madelón se medirá ante San Lorenzo el próximo lunes en el estadio Gran Parque Central de Montevideo.

El encuentro del Lobo ante los de Rubén Darío Insúa será a las 22:15 horas pero será una medida interesante de cara al duelo que tendrá como estreno en la Copa Liga Profesional frente a Talleres de Córdoba en el Estadio Mario Alberto Kempes. Cabe destacar que para el duelo ante el Matador cordobés aún no se ha confirmado fecha exacta ni horario, pero según se adelantó días atrás, irá el fin de semana del 28 de enero.

En la previa al cruce con el Ciclón y el equipo uruguayo, ayer Rodrigo Saravia se refirió a su confirmación en la institución Mens Sana y que tampoco su destino sea Rusia. En tal sentido, el mediocampista charrúa de 23 años de pasado en Peñarol, comentó con Carve Deportiva: “Me quedé por decisión personal. En lo económico servía pero en lo deportivo quizás no era lo mejor (la zona y condiciones). Cuando hubo acuerdo charlé con Gauna y me convencí. Estoy bien, me reintegré hace dos días y quizás algún minuto pueda sumar”.

Mientras tanto y en lo que concierne al enfrentamiento de la semana próxima, San Lorenzo también está con la puesta a punto y continúa entrenándose. Dicho esto, se confirmó que sumará al arquero Gastón Chila Gómez bajo los tres palos. Además, una de las grandes incógnitas respecto al armado es la delantera. Y es que desde la salida de Andrés Vombergar que el entrenador no logró encontrar al acompañante para Adam Bareiro en el ataque. Es por eso, que la llegada del extripero Cristian Tarragona ilusiona a los azulgranas.

En este aspecto, Tarragona dijo respecto a lo que espera para el juego: “Hoy estamos probando juntos con Adam y me siento muy bien. Ojalá podamos arrancar así”. ¿Jugará justo ante su exequipo? Eso está por verse.