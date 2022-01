Tras su afección cardíaca, Eriksen volverá a jugar al fútbol en la Premier League

A seis meses de haber sufrido un paro cardiorrespiratorio durante un partido entre Dinamarca y Finlandia por la Eurocopa, el danés Cristian Eriksen volverá a jugar al fútbol en el Brentford de la Premier League, que este lunes hizo oficial el anuncio de la contratación del futbolista.

Tras el episodio Eriksen, de 29 años, fue diagnosticado con un afección cardiaca que le impediría volver a practicar futbol, según los médicos.

Sin embargo y a pesar de los exámenes que lo daban por "retirado", el danés se recuperó y fue contratado por el Brentford, que se ubica en el 14to puesto de la tabla de posiciones de la Premier League.

"Será un gran refuerzo para el técnico Thomas Frank de cara a la segunda parte de la temporada" destaca hoy el diario Marca tras recordar que Eriksen nunca dejó de entrenar a pesar de no tener club y que en las últimas semanas practicó con el equipo suplente del Ajax de Ámsterdam.

El mediocampista debió abandonar el Inter de Milán ya que en Italia no permitieron que volviera a jugar con un desfibrilador que le fue implantado en su corazón.

"No tengo miedo que me vuelva a ocurrir algo similar, ni por asomo. Siento que me han hecho tantas pruebas como era posible, así que no, no tengo ningún miedo a que pueda ocurrir otra vez", aseguro Eriksen en una reciente entrevista en la que no descartó además poder estar presente con su seleccionado en el próximo Mundial de Qatar.