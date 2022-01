El Rojo y la necesidad de un lateral izquierdo

Independiente sigue a la búsqueda de un lateral izquierdo, después de entablar charlas con varios candidatos que se fueron cayendo por diferentes circunstancias. En primer lugar, Emanuel Más eligió a Estudiantes, Leonel Vangioni regresó a Newells; mientras que Elías Gómez se fue a último momento a River y el uruguayo Andrew Teuten prefirió ir a Colón, a pesar de que estaba casi cerrada la llegada al Rey de Copas. Con todas estas negociaciones caídas, en medio de un clima político y económico que roza el escándalo, ahora desde la dirigencia del Rojo piensan en el retorno de Lucas Rodríguez.

Al marcador de punta izquierdo no se le iba a renovar el vínculo pero, ante la necesidad de incorporar allí, en Avellaneda piensan en llegar a un acuerdo respecto a la deuda que tenían con Rodríguez, que es un monto cercano a los 80.000 dólares. A pesar de esto, no sería prioridad para el cuerpo técnico, ya que no tuvo mucha continuidad debido a las 10 lesiones que sufrió. Pero la dirigencia está de acuerdo en que siga.

Con la llegada de Damian Batallini y el flamante anuncio del regreso de Leandro Fernández, el lateral podría ser la tercera incorporación para Eduardo Domínguez.