Último intento y mucha rosca en la oposición

Mientras la Comisión Directiva de Estudiantes pisó el acelerador para realizar la Asamblea de socios que quedó pendiente del año pasado, un grupo de socios que insinuaron presentar una lista bajo la anuencia de Enrique Lombardi, Raúl Correbo y Nelson Oltolina está a punto de bajar todo tipo de aspiraciones políticas dentro del club.



Apellidos como los de Eduardo Ruesta, Ricardo Vecchiati, Claudio Amerise, Federico West Ocampo, Hernán Rodríguez Veltrán, Juan Badoyán, Diego Turkenich, Luciano Román, José Giuliano de la Vega, Guillermo Meseri o Fernando Contín buscaron insistentemente durante los últimos dos meses armar un grupo homogéneo, pero que no se logró consenso para presentar una lista.



Según pudo confirmar este diario, varios de estos apellidos escucharon los reclamos de otros socios como los que en su momento compraron plateas a través de la empresa Experiencia Fútbol y hace un año que vienen pagando todos los meses sin poder utilizar los lugares por la prohibición de concurrencia en el estadio de 1. En tal sentido, no fueron pocos los que estallaron de bronca ante la insólita propuesta de esta empresa que tiene a cargo la explotación comercial de las plateas, que ofreció descuentos en el hipermercado Jumbo, firma que no tiene sucursarles en La Plata. “Los mandaron a buscar descuentos a un súper de Buenos Aires”, comentaron a este diario.



Los descuentos que ofreció Experiencia Fútbol a los abonados en el estadio de 1 forman parte de una política de “resarcimiento” o “compensación”, ya que se decidió seguir cobrando las butacas aún cuando no se pueden usar, pero al 50 por ciento durante todo el 2020.



A todo esto, algunos integrantes de este frente opositor al gobierno de Sebastián Verón todavía aguardan esperanzados una respuesta del socio Fernando Burlando, quien permanece en reposo luego de un accidente que sufrió al caerse de un caballo a comienzos de febrero. Más aún, en las últimas horas, desde un sector empresarial de la ciudad habrían intentado contactarse con el abogado mediático con la idea de darle forma a una posible candidatura con el respaldo de varios socios que no están de acuerdo con la actual conducción de Estudiantes. Sin embargo, aún cuando sus apetencias políticas en el club siguen vigentes, entre el accidente personal que tuvo en febrero y la rapidez con la que se movió la CD para realizar la Asamblea, el mediático terminaría declinando su intención de involucrarse en este momento con el club.

Se conforma la Junta Electoral

Conforme establece el estatuto, el primer jueves de cada mes la Comisión Directiva del Pincha debe reunirse para tratar los temas de agenda y dejar constancia en un acta las decisiones que se tomaron en esa reunión. Si bien el encuentro de esta noche no fue confirmado y podría pasar para la semana que viene, uno de los temas a tocar es la convocatoria a la Junta Electoral para supervisar todo el proceso de renovación de autoridades para el 27 de marzo.



En tal sentido, los nombres apuntados para realizar esta tarea en el club son los de Pedro Wetzman, Raúl Caro Betelú, Juan Curone, Hugo Amendolara y Lito Caffe.