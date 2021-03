Schwartzman y Cerúndolo van por el pase a cuartos tras la derrota de Delbonis

La jornada del martes arrojó un resultado negativo para las raquetas nacionales que siguen camino en el Argentina Open. Federico Delbonis se despidió en octavos de final tras caer frente a Laslo Djere por 7-6 (1) y 6-3. Por su parte, Diego Schwartzman y Francisco Cerúndolo buscarán el pase a cuartos en el día de hoy.



Pactado para las 21 ante el eslovaco Lucas Klein, el Peque Schwartzman, noveno en el ranking mundial de la ATP, tiene la misión de consagrar a un campeón argentino en Buenos Aires, algo que sucedió por última vez en 2008 cuando alzó el trofeo David Nalbandian. Luego se coronaron 12 extranjeros, entre ellos el español Rafael Nadal (2015) y el austríaco Dominic Thiem (2016 y 2018).



Cerúndolo deberá enfrentar al tercer preclasificado del certamen: el francés Benoit Paire (29°), quien, justamente, perdió en Córdoba contra Coria en cuartos. “Jugar en Buenos Aires es mi ventaja para este partido y voy a tratar de aprovecharlo. Voy a entrar a ganar y hacer mi juego”, comentó el joven tenista, que no se achicó. Además, sabe que el polvo de ladrillo del Lawn Tennis le favorece a su juego.



El protocolo establecido para el torneo



A diferencia del Abierto de Australia, el ATP de Buenos Aires, cuya edición 21 se está celebrando hasta el domingo 7 de marzo, no se rige bajo un sistema de burbuja, sino que se trata de un ambiente controlado. Los jugadores, que son testeados antes de ingresar al torneo y cada cuatro días dentro del hotel Sheraton o en el club, pueden moverse únicamente del hotel hasta el Buenos Aires Lawn Tennis y viceversa.



Además, tienen horarios específicos de entrenamiento y no pueden compartir zonas comunes con el personal.