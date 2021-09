Un cotejo Especial hecho a la medida de Zenda Bohemia

Hoy habrá nuevamente actividad en el Barrio Hipódromo para ofrecer un atractivo programa de 14 carreras que tiene como momento culminante la disputa del Especial Mariano Moreno (1.600 mts.), reservado para yeguas de 4 años y más edad. Serán siete las ejemplares dispuestas a llevarse los 315.000 pesos de recompensa a la ganadora.

La presencia de Zenda Bohemia, muy buena mediofondista, acapara todas las luces de la marquesina. Titular de siete victorias en 12 salidas a la pista, con el dato llamativo que todas las logró en la pista local, y en las otras dos oportunidades ocupó el segundo lugar, lo que convierte un poco en “la patrona de la milla” del Bosque. Tiene una sola marcha la marplatense ya que es de jugarse a “suerte y verdad” desde el pique a la raya y son pocas las que se animan a seguirle el compás.

Igualmente no la tendrá fácil, porque se la tendrá que ver con la ascendente American Charity, con cinco carreras corridas de las cuales tres fueron triunfos, coincidiendo su último éxito con la obtención de una prueba clásica en este mismo tiro y pista. La pupila de Nicolás Gaitán venderá a caro precio su derrota. Como tercera en discordia queda Fy Spree pero con muchas ganas de ser protagonista. Su cartilla avala dicha posibilidad ya que cuenta con cinco victorias en 13 participaciones. En síntesis, estas tres candidatas aseguran una carrera de alto voltaje.

1° Carrera PREMIO: EMPRESS STYLE (2010) - DISTANCIA 1.600 METROS

4 ÚLTIMAS - Nº CABALLO - P - E - Kg. - JÓCKEY

0L 5L 7L 3L 1 TREMENDA POTRANCA z 5 57ARIAS SANTIAGO N.-4

0L 1L 1L 5L 2 MIREYITA z 5 57 CHAVES URBANO J.-4

5L 6L 8L 6P 3 QUICK START z 7 55 GIULIANO CAMPI M. M-3

4L 0L 2S 3S 4 NESSI z 5 57 BALMACEDA LAUTARO E.

8S 4L 4P 7P 5 INCANDESCENZA z 5 57 CABRERA ANIBAL J.

4L 0L 0L 6S 6 CALLAS FOREVER z 5 57 VILLEGAS ROMINA DEL V.-4

2L 2L 2L 1L 7 BORDEAUX TENNESSEE z 5 57 FERNANDES GONCALVES F.L.

7P 5L 5L 4L 8 HELLO TEACHER z 5 57 RIVAROLA JUAN C.

2° Carrera PREMIO: SOY ASTURIANO (2006) - DISTANCIA 1.000 METROS

4 ÚLTIMAS - Nº CABALLO - P - E - Kg. - JÓCKEY

5L 1 MARAVILLA COSMICA z 3 56 ROLDAN FACUNDO E.-3

4L 2 THE CAT IS ALIVE a 3 56 AGUIRRE WALTER A.

Debuta 3 LA MARAVILLA BOSS t 3 56 XX

7L 0L 5L 4 VIVA LA MUSICA z 3 56 YALET JORGE R.(H)-2

0L 8L 5 LULY CHAMP z 3 56 LENCINAS DARIO E.-4

5L 3L 5L 3L 6 LA MOSCOVITA z 3 56 ROMAY ABEL I.-2

4P 9L 7 SARAH FRIEND z 3 56 PILIERO SERGIO A.

0L 2L 8 MIDORI z 3 56 RIVAROLA JUAN C.

Debuta 9 LA BUTIQUERA z 3 56 GARCIA ROLANDO L.-4

5P 9P 10 ARUNGUITA z 3 56 ARREGUY FRANCISCO A.

0P 6L 11 ANGIOLA MAJA z 3 56 SOSA MIGUEL A.O.-3

Debuta 12 CHICA HOT a 3 56 GONZALEZ ROQUE L.

3° Carrera PREMIO: LA CABANEL (2014) - DISTANCIA 1.300 METROS

4 ÚLTIMAS - Nº CABALLO - P - E - Kg. - JÓCKEY

1L 3S 2L 2S 1 VALFRIDO JOY zd 5 57 ARREGUY FRANCISCO A.

5L 3L 5L 1L 2 KEMPTEN a 5 57 ORTEGA TORRES E. G.-4

9P 2S 5S 2L 3 STORMY KISSING z 5 57 SOSA MIGUEL A.O.-3

6L 3L 1L 4S 4 OLIMPIC DREAMS z 5 57 CUNZ RODRIGO I.

0L 7L 1L 3L 5 VIRGIN SPRING (H) z 5 55 LENCINAS DARIO E.-4

0L 5L 3L 4L 6 D'OR VAN a 5 57 ARIAS SANTIAGO N.-4

6S 6S 5P 1L 7 BERMEJO JOY z 5 57 CANDIA GUTIERREZ E. G.-4

2L 8P 0L 1L 8 ASSURANCE a 5 54 CACERES FRANKLIN D.-4

1L 7L 5L 3L 9 BRUJO COPADO z 5 57 LOPEZ ALEXIS O.



4° Carrera PREMIO: CELESTIAL CANDY (2015) - DISTANCIA 1.000 METROS

4 ÚLTIMAS - Nº CABALLO - P - E - Kg. - JÓCKEY

1L 3L 7P 0L 1 PETITE ITZA z 4 57 GARCIA WALTER L.-4

0L 0L 0L 9L 2 MAGAYUELA z 4 57 SINIANI EMILIANO F.

2L 7P 1L 6L 3 PAMPA TUNNING t 4 57 CHAVES URBANO J.-4

2L 1L 3L 4L 4 MOON VISIT z 4 57 CANDIA GUTIERREZ E. G.-4

1L 2L 6L 6L 5 WHITTY z 4 57 BLANCO RODRIGO G.

0L 7L 4L 1L 6 SILENT SOUL z 4 57 GIULIANO CAMPI M. M-3

5L 1L 7 HAPPY HITS z 4 57 MARINHAS ANDREA S.

2L 2L 4S 5S 8 ASPERA GOTA SONG z 4 57 ORTEGA TORRES E. G.-4

7L 8P 6L 9L 9 ALAJUELITA z 4 57 SOSA MIGUEL A.O.-3

6L 4L 3L 5L 10 CURIOSA SOCIEDAD z 4 57 DIESTRA PEDRO E.

5° Carrera PREMIO: WANLI (2004) - DISTANCIA 1.000 METROS

4 ÚLTIMAS - Nº CABALLO - P - E - Kg. - JÓCKEY

9P 0P 4L 8P 1 LILY'S CANDY z 5 57 MONTOYA CRISTIAN A.

7L 6L 5L 3L 2 PRINCESITA LAURY z 5 57 CHAVES URBANO J.-4

5L 3L 7L 2L 3 JUSTINA IN TOWN zn 5 57 LOPEZ MARIANO J.

6T 0T 7L 0L 4 RECONCILI DABBLER z 5 57 PORTILLO OVELAR A.

0T 9Z 5 LILIBET z 5 57 AGUIRRE WALTER A.

3L 6P 4L 5L 6 LA AUTOBOMBA z 5 57 PERALTA JORGE L.

0L 7L 4L 3L 7 NISTEL QUEEN z 5 57 ORTEGA TORRES ED.G.-4

6L 4S 2S 7S 8 LUCI TRIOMPHE z 5 57 VILLEGAS ROMINA DEL V.-4

0L 0L 0L 0L 9 INDIA TERRIBLE z 5 57 ROMAN JULIAN A.-4

2L 0L 6L 4L 10 CINNAMON CREAM a 5 57 DIESTRA JUAN C.

2L 5L 6L 0P 11 THE ROYAL ROSE a 5 57 LOPEZ ALEXIS O.

7L 6L 0L 7L 12 BELL KAL z 5 57 VILLAGRA RAUL E.

5L 7S 13 FARABUTA TON a 5 57 ALLOIS ALEXIS A.-4

6° Carrera ESPECIAL MARIANO MORENO - DISTANCIA 1.600 METROS

4 ÚLTIMAS - Nº CABALLO - P - E - Kg. - JÓCKEY

0S 1S 8S 9P 1 JERICOACOARA zd 4 55 CALVENTE GUSTAVO E.

2L 0L 1L 2P 2 ZENDA BOHEMIA zd 4 59 DIESTRA PEDRO E.

3L 4L 6L 4L 3 STEMME a 5 55 ARIAS OCTAVIO F.

1L 4S 1L 9P 4 HONOR A POMONA z 4 55 GONZALEZ ROQUE L.

4L 3L 1S 2L 5 DOÑA GUARANI z 4 55 MOREYRA WILSON R.

1S 1S 2L 1L 6 AMERICAN CHARITY a 4 57 BLANCO RODRIGO G.

2L 1L 1L 3L 7 FY SPREE z 4 57 LOPEZ ALEXIS O.

7° Carrera PREMIO: ORLO (2009) - DISTANCIA 1.200 METROS

4 ÚLTIMAS - Nº CABALLO - P - E - Kg. - JÓCKEY

2L 1L 0P 5L 1 MILANES JOY z 6 56 ORTEGA TORRES E. G.-4

2P 3P 1P 9P 2 VICE CONSUL a 6 52 CANDIA GUTIERREZ E. G.-4

3P 2P 3S 3S 3 HYPERLOOP z 6 52 MONTOYA CRISTIAN A.

3P 1L 1S 7P 4 VILANO JOY zd 6 54 VALLE MARTIN J.

1L 1L 4P 3L 5 JEWELIANA(H) z 6 54 SOSA MIGUEL A.O.-3

9L 8L 8L 5L 6 ISABELLA SHIN (H) z 8 54 GIULIANO CAMPI M. S M-3

8L 4L 9L 5L 7 STRATEGIC WEST a 6 54 YALET JORGE R.(H)-2

1S 0S 9S 6S 8 SINGLE PRINCE z 7 58 BALMACEDA LAUTARO E.

1L 3L 1L 1L 9 GRAN BLEND a 6 56 CORIA FACUNDO M.

6L 5S 2L 1L 10 ANTE CHUCK z 6 54 SOTELO CAMACHO PABLO

7P 5P 7L 4L 11 ADIOS MUCHACHOS z 9 54 CHAVES URBANO J.-4

2T 0L 9L 3L 12 CHE ZORRO z 7 64 OSUNA JOSE A.

8° Carrera PREMIO: KALATH WELLS (2009) (3ª TURNO) DISTANCIA 1.000 METROS

4 ÚLTIMAS - Nº CABALLO - P - E - Kg. - JÓCKEY

0L 1 LUZ DEL RIO a 4 57 LOPEZ ALEXIS O.

8L 0L 6L 0L 2 QUE TAL TAMBERA a 4 57 PILIERO SERGIO A.

7L 0P 0L 4L 3 HALLOW AGAIN a 4 57 DIESTRA PEDRO E.

Debuta 4 SEÑORA MILAGROSA t 4 57 PERALTA JORGE L.

0L 8L 5 LE SONDAGE z 4 57 DELLI QUADRI MATIAS H.

5L 3L 2L 2L 6 LA CHONITA a 4 57 MOREYRA WILSON R.

Debuta 7 PASION TURFISTICA a 4 57 VILLEGAS ROMINA DEL V.-4

0L 8L 0L 8 NEGRITA AMADA zn 4 57 CANDIA GUTIERREZ E. G.-4

8L 9 FIRE D'ORO z 4 57 CABRERA ANIBAL J.

Debuta 10 BELONG ME PLUS z 4 57 AGUIRRE FACUNDO S.

6P 0P 4L 3L 11 ZARKARA zd 4 57 HAHN GONZALO

6L 12 A PRIMERA VISTA z 4 57 VELAZQUEZ CRISTIAN E.

7L 7P 0P 9P 13 DAIQUIRI zd 4 57 GIORGIS ABEL L. J.

9° Carrera PREMIO: EL TERRIBLE (2007) - DISTANCIA 2.000 METROS

4 ÚLTIMAS - Nº CABALLO - P - E - Kg. - JÓCKEY

0L 0L 0L 0L 1 MAN IN THE MOON z 3 56 XX

0S 8L 6L 5L 1a MASTER OF SILENCE z 3 56 AGUIRRE FACUNDO S.

9L 5L 2 GALACTICADO a 3 56 PINTOS JUAN I.-4

9S 3 LEVEL ONE z 3 56 ALLOIS ALEXIS A.-4

Debuta 4 KILROOS z 3 56 CARRIZO PABLO D.

7S 7S 8S 3L 5 EL QUINTRAL z 3 56 DIESTRA PEDRO E.

4P 6 CACTUS z 3 56 CORIA FACUNDO M.

6L 2L 2L 2L 7 BOLLANI z 3 56 AGUIRRE WALTER A.

0L 5L 4L 8L 8 EL PACINO t 3 56 YALET JORGE R.(H)-2

10° Carrera PREMIO: MAD CORSARIA (2008) - DISTANCIA 1.100 METROS

4 ÚLTIMAS - Nº CABALLO - P - E - Kg. - JÓCKEY

0L 0P 4L 3L 1 GRANADINO MORO z 6 57 RIVAROLA JUAN C.

2L 8L 6L 4L 2 SEATTLE ROMAN z 7 57 FERREYRA MATIAS N.

6L 3L 7L 1L 3 EL MAORI z 6 57 ARIAS OCTAVIO F.

0P 9L 8L 1L 4 STORMY SAM a 7 57 PILIERO SERGIO A.

2L 3P 1P 3L 5 EL POTRO PERFECTO a 6 57 LENCINAS DARIO E.-4

3L 4L 3L 5L 6 EL MUY MENTADO z 7 57 SINIANI EMILIANO F.

7L 8S 0L 5L 7 RIO ALFEO zc 8 57 BASCUÑAN RODRIGO D.-4

9L 2L 1P 2L 8 QUE ASOMBROSO z 6 57 CHAVES URBANO J.-4

3P 1P 7P 5L 9 EL DELINEADO z 7 57 VILLEGAS ROMINA DEL V.-4

3L 8L 5P 3L 10 CRACKBERRY a 6 57 HAHN GONZALO

7L 4P 2L 6P 11 TORONTO t 6 57 FERNANDES GONCALVES F.L.

3T 4P 2L 4L 12 WOOD LODGE z 9 57 AGUIRRE WALTER A.

6S 3S 0L 9P 13 ALOCATE z 7 57 ALZAMENDI ROBERTO N.

1L 0L 4L 7L 14 DON LAGOS a 6 57 DIESTRA JUAN C.

11° Carrera PREMIO: SOY ASTURIANO (2006) (2º TURNO) DISTANCIA 1.000 METROS

4 ÚLTIMAS - Nº CABALLO - P - E - Kg. - JÓCKEY

5L 5L 1 LA MITAGSTEIN z 3 56 ARIAS OCTAVIO F.

0L 2 NONA KEY z 3 56 PILIERO SERGIO A.

7L 9L 8L 7L 3 DECANAS TELUS z 3 56 ORTIZ NICOLAS A.

6L 3L 5L 5L 4 SUPER VIN z 3 56 CABRERA ANIBAL J.

Debuta 5 LA AMBICIOSA z 3 56 XX

4L 0L 6L 8L 6 KITTY ICON z 3 56 CANDIA GUTIERREZ E. G.-4

Debuta 7 LAST WAKE z 3 56 XX

8L 4L 7L 8 LA SIEMPRE VIVA z 3 56 LOPEZ ALEXIS O.

0L 8L 7L 5L 9 BELLA FAST z 3 56 MENENDEZ FRANCO D.

0L 10 AGUA SUCIA z 3 56 XX

2L 3P 2L 3L 11 ABRASADORA a 3 56 ARREGUY FRANCISCO A.

6L 4L 12 AMBAR CAP a 3 56 RIVAROLA JUAN C.

12° Carrera PREMIO: WANLI (2004) (2ª TURNO) DISTANCIA 1.000 METROS

4 ÚLTIMAS - Nº CABALLO - P - E - Kg. - JÓCKEY

Debuta 1 LADY THURAYA a 5 57 PILIERO SERGIO A.

7L 7L 8L 2 SEEKER'S LIGHT zc 5 57 BENITEZ VERA JORGE R.-3

7P 9P 9P 7P 3 HACELA BIEN a 5 57 LENCINAS DARIO E.-4

8S 2L 2L 9L 4 SUDOWON z 5 57 SOSA MIGUEL A.O.-3

0L 0L 3L 4L 5 KUTXABANK a 5 57 CORIA FACUNDO M.

0L 7L 0L 0L 6 IUNONIS z 5 57 CANDIA GUTIERREZ E. G.-4

6L 0L 7 REUMEN LEF z 5 57 DELLI QUADRI MATIAS H.

3L 0L 8L 7L 8 MELANIA z 5 57 LOPEZ MARIANO J.

9L 6L 4L 3L 9 CITY LAGOON z 5 57 DIESTRA JUAN C.

5L 7L 6L 7L 10 BELLA ALEX z 5 57 GONZALEZ ROQUE L.

0L 11 TIA CLAUDINA a 5 57 LOPEZ ALEXIS O.

5L 0L 2L 3L 12 APERCIBIDA zc 5 57 CHAVES URBANO J.-4

0L 4L 0L 6P 13 BIO SHINER a 5 57 RIVAROLA JUAN C.

13° Carrera PREMIO: MISS PULIDA (2011) DISTANCIA 1.100 METROSS

4 ÚLTIMAS - Nº CABALLO - P - E - Kg. - JÓCKEY

1L 6S 0L 6S 1 KACHIVACHE TON z 5 57 ALLOIS ALEXIS A.-4

0L 7L 4L 7L 2 PEKERMAN zc 5 57 CHAVES URBANO J.-4

7S 1S 2S 7S 3 FREESTALKER a 5 57 FERREYRA MATIAS N.

5S 2S 0L 1L 4 PORTAL KISSER z 5 57 ORTEGA PAVON EDUARDO

2L 1L 4L 6L 5 INAUDITO DUBAI z 5 57 ARIAS SANTIAGO N.-4

0L 9L 8L 8L 6 HAPPY CHUCK z 5 57 CARRIZO JOSE B.

4L 1L 2L 4L 7 NOT ALONE z 5 57 SINIANI EMILIANO F.

4L 3L 2L 0P 8 NEVER WORRY z 5 57 PERALTA JORGE L.

6S 0S 7S 4S 9 EL ACOSADOR a 5 57 ASERITO RODRIGUEZ M.

8S 4S 0S 5S 10 COCO FREUD z 5 57 VILLEGAS ROMINA DEL V.-4

2L 1L 5L 3L 11 SADULAYEV z 5 57 ALDAY LUCIANO E.

0L 3L 8L 8L 12 UNLOCK YOUR WISH z 5 57 RAMALLO LAUTARO N.-4

6L 3L 0L 1L 13 BOLGHERI VAN z 5 57 GOMEZ DARIO R.

5P 2L 2L 1L 14 DAICOMYO a 5 57 ENRIQUE BRIAN R.

14° Carrera PREMIO: JUDGE AVDOCATE (2005) 4 DISTANCIA 1.400 METROS

4 ÚLTIMAS - Nº CABALLO - P - E - Kg. - JÓCKEY

5S 7S 7L 1 PETRONINO FITZ z 4 57 GONZALEZ ROQUE L.

9L 6L 5L 6L 2 SULTAN DE BRUNEI z 4 57 PINTOS JUAN I.-4

Debuta 3 GITANO PAT z 4 57 CACERES FRANKLIN D.-4

5L 5L 4L 3L 4 TANGUERO JOHAN a 4 57 ORTEGA PAVON EDUARDO

4L 5 NATIONAL SONG z 4 57 ASCONIGA MARIA L.

0L 0L 0L 3L 6 NAHOLO z 4 57 CABRERA LUCIANO E.

6P 0S 7 STORMY DESERT zd 4 57 GOMEZ DARIO R.

0T 8 RUBI SELECTO z 4 57 CORIA FACUNDO M.

Debuta 8a SWEET OLVIDADO a 4 57 VELAZQUEZ CRISTIAN E.

3L 3L 2L 2L 9 EMPOWER JOY a 4 57 CANDIA GUTIERREZ E.G.-4

9L 3L 6L 9a RAIN RULER a 4 57 ARREGUY FRANCISCO A.

9L 4S 5P 4L 10 CENTELLA HALO zd 4 57 RIVAROLA JUAN C.

0L 0L 0S 0L 11 TORNADO HALO t 4 57 SINIANI EMILIANO F.

0L 0L 0L 0L 12 TWIN KISS z 4 57 AGUIRRE FACUNDO S.

8S 6S 5S 5S 13 BLACK BIONDI z 4 57 PEREZ GULLO CARLOS S.-2

0L 6L 0L 9L 14 DUBAI CARIBEÑO a 4 57 LOPEZ MARIANO J.

Candidatos para esta tarde en el Bosque

1) TREMENDA POTRANCA (1) NESSI (4) BORDEAUX TENNESSEE (7)

2) MIDORI (8) THE CAT IS ALIVE (2) LA MARAVILLOSA BOSS (3)

3) VIRGIN SPRING (5) KEMPTEN (2) VALFRIDO JOY (1)

4) ASPERA GOTA SONG (8) MOON VISIT (4) MAGAYUELA (2)

5) JUSTINA IN TOWN (3) CINEMA CREAM (10) THE ROYAL ROSE (11)

6)ZENDA BOHEMIA (2) AMERICAN CHARITY (6) FY SPREE (7)

7) CHE ZORRO (12) GRAN BLEND (9) MILANES JOY (1) JEWELIANA (5)

8) LA CHONITA (6) ZARKARA (11) HALLOW AGAIN (3)

9) BOLLANI (7) CACTUS (6) GALACTICO (2)

10) QUE ASOMBROSO (8) WOOD LODGE (12) CRACKBERRY (10) GRANADINO MORO (1)

11) ABRASORA (11) LAST WAKE (7) AMBAR CAP (12)

12) SEEKER’S LIGHT (2) APERCIBIDA (12) KUTXABANK (5)

13) PEKERMAN (2) NEVER WORRY (8) NOT ALONE (7) SADULAYEV (11)

14) NATIONAL SONG (5) EMPORER y Cía (9-9A) TANGUERO JOHAN (4) RUBI SELECTO y Cía (8-8A)