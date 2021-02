Un jugador de Cambaceres colgó los botines

En la jornada en la que Cambaceres inició la pretemporada de la mano de Carlos Da Ponte, se confirmó que Fabián Maidana no seguirá en el club ya que decidió retirarse del fútbol. Esta decisión la venía pensando hace un tiempo el delantero, que decidió retirarse de la actividad a los 29 años.

"Hoy por decisión propoa dejo de ser jugador de este gran club que me dio la posibilidad de crecer como jugador y como persona. Quiero agradecer a cada cuerpo técnico que pasó por acá, ya que todos me dejaron una enseñanza", estacó. Y agregó: "Todos saben lo duro que es jugar en el ascenso y más en una categoría como la D. He tomado la decisión de dejar este hermoso deporte como es el fútbol, por mi bienestar", destacó en su cuenta de Instagram.