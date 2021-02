Portillo se ilusiona con jugar en Gimnasia: “Sería un honor vestir su camiseta”

Samuel Portillo, delantero de 26 años, está a un paso de convertirse en nuevo jugador de Gimnasia. El jugador nacido en Paraguay, quién no realizó divisiones inferiores, jugó en el 2017 en Comunidad Rural, en la Liga Amateur Platense, y de allí zarpó a Villa San Carlos donde consiguió el ascenso a la Primera B Metropolitana, y actualmente es referente de su ataque.

En las últimas horas, como bien informó este medio, su nombre suena con mucha fuerza para reforzar la delantera del Lobo, que sufriría la baja de Nicolás Contín, y todo se encamina para el arribo de Portillo, jugador con una historia de lucha y sacrificio incesante.

En mano a mano con diario Hoy, el jugador de la Villa confesó su deseo de poder saltar a la máxima categoría del fútbol argentino.

Samuel llegó en el año 2016 a La Plata tras un llamado de su hermano, quien es contratista, y le había conseguido un trabajo de pintor. "Yo jugando al fútbol arranqué grande, a los 18 años en Paraguay. Luego me dijo mi hermano que acá en La Plata le había salido un trabajo y él, que es contratista, me animó a venir a trabajar, no para jugar al fútbol. Todo el 2016 fui pintor y no jugué", detalló el referente de área.

Y continuó con su relato: "En el 2017 me fui a probar a Comunidad Rural y quedé por suerte. Pude ascender y salir goleador. El campeonato siguiente en la “A” pude marcar diferencia de nuevo y salir goleador y ahí me llamaron de Villa San Carlos".

"Lo de Gimnasia es algo que se puede dar, es una posibilidad, me tienen poco informado y lo está manejando el presidente de Villa San Carlos. Yo me mantengo al margen con respecto a eso, se están ocupando los dirigentes", expresó Portillo ante los fuertes rumores y avances de su nombre en el Lobo.

El jugador, hincha de Cerro Porteño de Paraguay, contó que su familia está feliz ante esta posibilidad que se le presenta: "Mi sueño siempre era jugar al fútbol y llegar al profesionalismo. Siempre me cuidé, no tomé y no trasnochaba. En Comunidad me dijo el coordinador que podía llegar la posibilidad y acá estoy, en la Villa", y agregó: "Ahora que suene mi nombre en un equipo de Primera es un orgullo para mí y mi familia".

Sobre el final de la nota, Samuel no escondió su deseo de vestir la camiseta del Lobo: "Sueño con jugar en Gimnasia, sería un orgullo, estar ahí sería un honor, un honor vestir su camiseta. Es un club muy lindo, un equipo muy grande, ojalá se dé", y agregó: "Soy un chico muy sacrificado, llegué grande al fútbol profesional, luché mucho, y para mí es un sueño hecho realidad ya jugar al fútbol a nivel profesional jugando en Villa San Carlos, y en caso que se pueda dar lo de Gimnasia, sería un paso gigante. Lo aprovecharía al 100%".

