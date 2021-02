Arde Troya en Boca: Tevez, enfrentado a Riquelme, y Russo está bajo la lupa

Aquella trillada frase de Gambetita Latorre que la segunda mitad de la década de 1990 sacudió la tranquilidad del plantel de Boca, aludiendo “al cabaret” por el conventillo interno entre los jugadores, bien puede ajustarse al presente que atraviesa el último campeón del fútbol argentino.



Boca vive horas de suma tensión, porque los integrantes del Consejo de Fútbol que comanda Juan Román Riquelme, con Marcelo “El Chelo” Delgado y Raúl Cascini a la cabeza, se enfrentaron con los referentes del plantel. Hay quienes sostienen que hasta se habría producido una fuerte discusión interna con empujones y pases de factura.



Lo cierto es que ayer los jugadores cerraron filas y tomaron distancia del Departamento de Fútbol del club, que está integrado por excampeones de América y del mundo, que no están acostumbrados a enfrentarse con otros pares más jóvenes, y han intentado hacer pesar la edad y la chapa dentro del club.



Las declaraciones de Jorge “El Patrón” Bermúdez, otro referente del pasado de Boca, pero un desconocido para algunos jugadores del actual plantel como Izquierdoz, López o el propio arquero Andrada, no cayeron para nada bien. Además, todo hace indicar que las diferencias entre Carlos Tevez y Juan Román Riquelme se iniciaron con la eliminación del equipo de la Copa Libertadores ante el Santos en las Semifinales, y no se saldaron más allá de la obtención del título en la Copa Maradona.



Miguel Russo, quien siempre se mostró del lado de los dirigentes y en especial de Juan Román Riquelme, está entre la espada y la pared, porque a la vez asume que lo habían contratado para lograr salir campeón de América, en un objetivo que el equipo no cumplió.



En este contexto, la llegada de Marcos Rojo, lejos de apaciguar las aguas las terminó de agitar, ya que Izquierdoz no estaría de acuerdo con pelear el puesto, y el exdefensor de Estudiantes se desbordó en elogios con Riquelme, el enemigo interno de Carlitos Tevez en el Xeneize.