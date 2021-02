Raúl Iberbia, con chances de sumarse a la Villa

El plantel comandado por Laureano Franchi va realizando sus primeras prácticas en un predio ubicado en el barrio El Retiro y ya va sumando incorporaciones para lo que será la nueva temporada en la Primera B Metropolitana. Entre ellas se encuentra la negociación que se está desarrollando con el exlateral izquierdo del León, Raúl Iberbia, que hoy por hoy tiene el pase en su poder luego de quedar libre de San Martín de San Juan.



El “Rana” debutó en Estudiantes por el año 2008 cuando el técnico de ese entonces era Leonardo Astrada. Jugó allí hasta 2013 donde tuvo la chance de irse al exterior, más precisamente al Coritiba de Brasil.



Luego, tuvo su retorno a la Argentina para ponerse la camiseta del Verdinegro de San Juan, tras ello emigró a Colón, posteriormente jugó en Los Andes y Olimpo, para luego volver al elenco cuyano, donde quedó en libertad en julio de 2020, en plena pandemia.



Chances concretaspara llegar a Berisso



Según la información a la que pudo acceder diario Hoy, está muy avanzada su llegada al Celeste y la Comisión Directiva, con Juan Carlos Tocci a la cabeza, tiene confianza en poder cerrar la operación durante el fin de semana, para que de esta manera el lunes, Iberbia pueda estar trabajando a la par de sus compañeros.



Mientras tanto, en el primer entrenamiento del conjunto berissense hubo algunas caras nuevas. La más llamativa fue la de Matías Samaniego, el atacante que viene de jugar en de Defensores de Cambaceres y el cual los dirigentes del Rojo mencionaron que se enteraron de la situación por las redes sociales.



Más allá de que el jugador no tenía contrato, sí tenía uno privado que, en caso de una futura venta hasta el 31 de diciembre de 2021, el club iba a percibir el 50 por ciento del dinero, los dirigentes del elenco ensenadense mencionaron que el futbolista puede cerrar un vínculo con su nuevo equipo sin inconvenientes.



Por otra parte, se concretó la vuelta a la institución de tres viejos conocidos, ellos son: Nicolás Grasso, Maximiliano Badell y Javier Sequeira. Los tres pasaron por distintos momentos de su carrera por San Carlos y comparten la particularidad de surgir de las divisiones inferiores de Estudiantes.



El lateral izquierdo va a compartir plantel nuevamente con su hermano, Matías, viene de jugar en Everton, donde lamentablemente debido a la pandemia no pudo sumar muchos minutos. Asimismo, Badell estuvo en Comunicaciones, mientras que el “Coco” hizo lo propio en Plaza Colonia de Uruguay.



En cuanto a bajas, Alejo Lloyaiy y Agustín Prida no renovaron su vínculo con el club y no continuarán en el plantel.



El grupo de jugadores quedó conformado por: Benítez, Banegas, Monetti, Slezack, Aguimcer, Massi, Machín, Saborido, N. Grasso, Raverta, Silva, Paredes, Garderes, Sequeira, Samaniego, M. Grasso, Chileme, Amicuzi, Miranda, Fernandes Silva, Rebagliati, Schmidt, Brianese, Badell, Cáceres.