El plan de Russo para recuperar a Marcos Rojo

Luego de que Marcos Rojo encendiera las alarmas en el primer entrenamiento como nuevo jugador de Boca Juniors, el cuerpo técnico de Miguel Ángel Russo tomó medidas y preparó un plan de readaptación física para el defensor.



El exjugador de Estudiantes llegó al Xeneize con mucha inactividad: no sumó minutos en el Manchester United desde su vuelta luego del paso por el Pincha (donde estuvo seis meses y disputó tan solo un partido) y lleva casi un año sin jugar. De esta forma, Boca ideó un plan de trabajo con menos cargas, acorde a sus necesidades, para intentar que llegue en óptimas condiciones al inicio del torneo.



El zaguero se estuvo entrenando con la idea de llegar de la mejor forma al inicio de la pretemporada con el plantel de Boca. “Tengo 12 o 13 días, me va a venir bien para conocer a mis compañeros y ponerme bien a la puesta a punto. Me estaba entrenando por mi cuenta, pero no es lo mismo. Miguel me dijo que tenía un plan para mí para ponerme rápido para competir por un lugar”, dijo.



Tras la molestia, fue evaluado y los médicos lo diagnosticaron como una “contractura por inactividad”. En consecuencia, continúa entrenándose de manera diferenciada y bajo el plan del cuerpo técnico de Russo.