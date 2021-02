Estudiantes apuntó a un exjugador del Xeneize

En los últimos mercados de pases, el defensor Juan Sánchez Miño se convirtió en una verdadera obsesión para Estudiantes de La Plata en su afán de reforzar el lateral izquierdo con un jugador de jerarquía. Ahora, con la probable salida de Iván Erquiaga a Argentinos Juniors y con el futbolista sin tanta participación en el Elche de España, otra vez aparece en el radar del Pincha.



No es la primera vez que el equipo Albirrojo posa sus ojos en el lateral, ya que lo sigue desde hace tres años. Sin embargo, ante reiteradas negativas también supo consultar por jugadores como Nicolás Pasquini, quien se convirtió en refuerzo en el anterior libro de pases, Emmanuel Mas, Federico Milo y Gabriel Rojas. Ahora, la historia podría ser finalmente feliz para los de La Plata. Pero la traba más grande que existe es el tema económico. Si bien el defensor está buscando minutos de juego, la idea es continuar en el exterior y no retornar al país.



Ante esta situación y aunque la Secretaría Técnica de Estudiantes no lo descarte, continúan en la búsqueda de un marcador de punta por la izquierda. Erquiaga está a punto de salir a préstamo y Pasquini todavía no pudo recuperarse de varias lesiones que acarrea desde Lanús.