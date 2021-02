Turf: polémica y suspensión en el Hipódromo por el estado de la pista

La función de ayer, la segunda del corriente mes, en la pista del Barrio Hipódromo quedó trunca por el “muy mal” estado de la pista donde debían disputarse 13 carreras. No llegó ni a levantarse el telón. Ya durante el trabajo de pista mañanero se respiraba un ambiente de mucha bronca entre jockeys, cuidadores y vareadores por dicho problema y advertían que el tema “no daba para más”. Incluso un vareador de apellido Sosa tuvo un accidente en la zona del Caracol, resultando con una fractura de uno de sus hombros, por lo que debió ser hospitalizado.



Ese “mal ambiente” se trasladó al cuarto de jockeys, poco antes del comienzo de la reunión, cuando una representación de los mismos se apersonó a la Comisión de Carreras para informarles que “en ese estado de la pista no iban a correr”. Deliberó dicho cuerpo y poco antes de las 15 informó que “se suspendía la reunión, y atendiendo la solicitud de los jinetes iban a tratar de realizar las tareas de reacondicionamiento de la pista principal para que esté en condiciones de realizarse la cita hípica del próximo domingo”. Luego se emitió un comunicado oficial sobre la situación.



Ante la suspensión, mientras que el público apostador abandonaba las instalaciones del recinto hípico, más de 10 jóckeys se apersonaron a la oficina de la Comisión de Carreras para dejar en claro que ellos querían correr porque “es su fuente de trabajo”. Agregaron que “la pista no está bien, pero tampoco lo estaba el martes pasado ni las reuniones anteriores e igual hubo carreras”, es decir, en pocas palabra, que “el problema no es de hoy (por ayer) sino de mucho antes”.



También, según trascendidos, en el seno de la administración hubo algunos movimientos y corridas, entre las que se habría destacado la posición del subadministrador, Javier Denis, que se movió hasta Lotería en busca de respuestas para el problema y que si no las tenía, podría llegar a dar un paso al costado.



La falta de los elementos esenciales y adecuados, como tractores, rodillos, rastras, hace dificultoso el mantenimiento y arreglo de las pistas. Es de esperar que antes del domingo se puedan concretar los trabajos necesarios. De lo contrario, la cita dominical corre peligro.