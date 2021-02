Esperan por Comba

Luego de lo que fue un préstamo muy corto, Maximiliano Comba regresará de Estudiantes de Río Cuarto y se lo espera el lunes en Estancia Chica. El Domador volverá a Gimnasia, ya que el equipo cordobés no consiguió el ascenso luego de perder dos oportunidades y desde Río Cuarto afirman que la dirigencia no piensa en negociar un nuevo préstamo por el mediocampista.



Así, Comba deberá regresar y esperar cuál es la decisión de Leandro Martini y Mariano Messera respecto a si será tenido en cuenta o no. Al nacido en La Cautiva le queda un año y medio de contrato en el Tripero.