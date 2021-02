Óscar Córdoba: "Boca está por encima de todos"

La polémica que existe por la interna que hay en Boca entre el Consejo de fútbol, Miguel Russo y los jugadores, es tema de debate en el ambiente futbolero. En las últimas horas, una voz autorizada habló sobre la situación que se vive en el club de La Ribera. Óscar Córdoba destacó que todo tiene que marchar de manera conjunta, ya que la institución es más grande que los nombres.

“El presidente del futbol es Riquelme y él piensa lo mejor para Boca. Si a Tevez no le gusta tendrá que irse, porque Boca está por encima de todos. Boca se queda y todos pasamos", destacó el exarquero multicampeón con el "Xeneize" en diálogo con Espn F90.

Y agregó: "Boca es mucho más que todo esto, que el Consejo de Fútbol, que los jugadores. El que llegue a Boca deberá estar a la altura y eso lo supe perfectamente al aterrizar en Buenos Aires". Y redobló la apuesta de cuando existió el problema con Salvestrini, en 2001: "Si los muchachos tienen la personalidad de pararse de frente al Consejo de Fútbol, esa misma personalidad había que ponerla en el estadio. Nosotros salimos con las camisetas pintadas y Salvestrini. Pusimo la cara ante Palmeiras y ganamos".

También destacó que Boca resignó el encuentro ante Santos, ya fue superado y que no tuvo actitud. Y le dejó un mensaje a Carlos Tevez: "Tevez debe ser caudillo y capitán en la cancha para bien, no para ponerle en contra a un grupo de jugadores. No digo que lo esté haciendo, sino que debe ser positivo y no negativo. No podés tirarle piedras al techo de tu casa. Tiráselas al vecino".