Un plantel de lujo que se quedó sin Copa, ¿y ahora?

Estudiantes no fue fiel a su historia en la Copa Libertadores y quedó eliminado de la edición 2024 en fase de grupo tras caer 4-3 con Huachipato como local. La derrota frente al elenco chileno fue más de lo que se vio durante el desarrollo de la fase de grupos: un equipo con pocas ganas y algo de juego, lejos de las expectativas que se tenía.

La Secretaría Técnica gastó 10 millones de dólares, con Edwuin Cetré y Tiago Palacios como las mejores inversiones. Un número alto, apuntado a formar un gran plantel, que con los resultados sobre la mesa, quedó expuesto.

No tuvo en el semestre un lateral por izquierda con nivel, siendo Gastón Benedetti de los puntos más bajos -casi todos los goles vienen por su lado e incluso se fue expulsado en la final de la Copa de la Liga con Vélez-. Su reemplazante, Eric Meza, también dejó mucho que desear. No es casualidad que el DT Eduardo Domínguez pidió reforzar ese puesto para el próximo mercado. Y el entrenador, de gran paso en la institución desde su arribo en marzo de 2023, también es culpable. Técnico campeón en dos ocasiones, pero que está casado con insistir con jugadores y planteos que no son efectivos en la cancha. Por ejemplo, el capitán José Sosa, quien va de más a menos en todos los partidos. Enlentece y descompensa a un equipo que le sienta bien la verticalidad. No es solo culpa del Principito, el DT tampoco estuvo a la altura de lo que mandaba la historia en la Libertadores. Hizo casi todo mal y así terminó.