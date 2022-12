Un regalo del destino, una señal de Hoy y coincidencias del ayer

DOHA-CATAR

Enviados especiales

Nada es cosa de azar. Durante esta Copa del Mundo muchos eruditos de los números y estadísticas encontraron coincidencias entre el último año que la Selección Argentina salió campeona del mundo en México 1986 y el actual seleccionado que dirige Lionel Scaloni, que ya está en semifinales de este Mundial de Catar 2022. El propio Lionel Messi también se encargó de declarar en una conferencia pospartido con Australia que el destino ya está escrito y “esperemos que termine de la mejor manera”.

Diario Hoy, en una de las tantas entrevistas con hinchas argentinos que vinieron a disfrutar del Mundial de Catar, se encontró con una historia muy particular. Se trata de Antonela Ferrari, una mujer argentina que vive hace varios años en Turquía, que llegó el jueves a Doha para ver lo que resta del máximo certamen mundial y que cumplió 36 años el día que la Selección obtuvo el boleto a semifinales de esta Copa. “Fue el mejor regalo de cumpleaños de mi vida”, contó emocionada Antonela.

Es periodista radicada en Estambul, Turquía, hace siete años y llegó a Catar para vivir por primera vez un Mundial en vivo. Además, casualmente o no, nació hace 36 años un 9 de diciembre del año 1986, la última vez que la Selección Argentina ganó una Copa del Mundo. Ahora, con el torneo disputándose por primera vez en el mes de diciembre, Antonela festejó por duplicado y espera que esto sea una señal del destino para que, 36 años después, el equipo con Lionel Messi a la cabeza pueda gritar nuevamente campeón.

“El sueño de mi vida era poder festejar mi cumpleaños viendo un partido de Argentina en un Mundial. Nunca pensé que iba a ser este y que encima Messi me dedicara un gol. Un gol para su segunda Antonela”, dijo con una risa socarrona. Además, contó: “El viaje lo planee en las últimas 72 horas. No me podía perder este momento. Viví el partido con Países Bajos de una manera increíble, no entraba a un estadio desde que era adolescente y fue toda una experiencia alucinante”.

Al mismo tiempo, se refirió a Catar y dijo: “Este país es increíble, amo la cultura que tienen, es muy hospitalario y muy seguro”. “Ojalá la Selección llegue a la final. Yo me voy el 15 de diciembre, pero vamos a alentar desde donde sea”, cerró Antonela, quien cumplió su sueño de ver un partido de la Selección en un Mundial y además se llevó un regalo del destino: el gol de Messi y la clasificación de Argentina a las semifinales. ¿Habrá más regalos?