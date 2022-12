El streamer platense "Momo" dejará de ser la voz del estadio en los partidos de Argentina

El streamer platense "Momo", ya no será la voz del estadio en los siguientes encuentros que la Selección Argentina dispute en este Mundial.

Gerónimo Benavides tuvo una oportunidad única a comienzos del certámen, fue un día antes del debut de la Selección que anunció que lo habían elegido para dar las formaciones de los equipos y otros detalles desde el campo de juego en los partidos de la Scaloneta.

Sin embargo, luego de estar en todos los encuentros que jugó Argentina, no podrá estar en los dos útimos partidos ya que la FIFA decidió apartarlo del puesto.

Momo contó lo sucedido en su cuenta de Twitter y afirmó : "Desgraciadamente hoy la Fifa me comunicó que no seré más la voz del estadio cuando juega la Selección, sin muchas explicaciones me dieron a entender que parte es a raiz de lo sucedido contra Paises Bajos".

Por otro lado se encargo de agradecer: " A quienes sienten que les falle, o quizás no sintieron que hice bien lo que me tocó desde mi humilde lugar. Sinceramente trate de ser la voz de cada uno de ustedes lo mas argentino posible, sin actuarlo, sintiendolo y expresandome como lo harian ustedes, ser uno mas como siempre".

Momo también les dio las gracias "a la AFA y a los jugadores y trabajadores de la selección que siempre me integraron (y no depende de ellos) y sobre todo a los jugadores por los momentos de felicidad que nos hacen vivir y que son lo mas importantes".

Por otro lado, expresó que seguirá "vlogueando desde cualquier lado" y "alentando como siempre" porque lo importante "es que Argentina llegue a lo mas alto".

Finalmente, el streamer pidió "bancar" a los jugadores y sostuvo que el martes va a estar en la tribuna siendo "uno más".