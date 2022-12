Zlatko Dalic, entrenador de Croacia, palpitó el duelo ante Argentina

En el transcurso de la tarde del martes, la Selección Argentina jugará la semifinal de la Copa del Mundo frente a Croacia. Así las cosas, en la previa del encuentro que se jugará en Lusail, el entrenador croata, Zlatko Dalic, palpitó la previa y aseguró que si juegan como en el duelo contra Brasil “no tienen nada que temer”.

En este sentido, el DT dijo en conferencia de prensa: “Si repetimos lo mismo que contra Brasil, que estamos cerca, que estamos del lado del jugador, no tenemos nada que temer”. Y luego, siguiendo en este orden de situaciones, analizó: “Nosotros necesitamos protegernos de Messi, pero no de la manera hombre a hombre, tal como no lo hicimos en nuestro último encuentro. Sabemos lo mucho que corre, lo mucho que le gusta jugar con el balón en los pies y la clave de nuestra fase defensiva será la disciplina y una marca zonal”.

A su vez, el oriundo de Livno (ex-Yugoslavia y actual Bosnia Herzegovina) se refirió al equipo, que ante la Canarinha logró su tercera semifinal desde su primera participación en mundiales en Francia 1998 y hasta el momento consiguió una final en la última edición de Rusia 2018, y destacó: “Creo que nosotros, como Selección, hemos demostrado que no nos rendimos. Para mí es

un privilegio tener un grupo de jóvenes así, enviando un mensaje así a todo el mundo. El apoyo siempre nos da un viento adicional detrás de nosotros”.

Dicho esto, también explicó que no tendrán mucho tiempo para festejar esta victoria ya que el duelo ante los dirigidos por Lionel Scaloni es en tan solo tres días. “Cuando eliminás a un equipo como Brasil, no queda más que disfrutar el momento. Sin embargo, sabemos que tenemos un partido contra la Argentina y no tenemos mucho tiempo para celebrar porque ese encuentro ya está programado para el martes”.

Sin bajas por amarillas

Finalmente, cabe resaltar que Croacia llega al cotejo con Argentina sin bajas por amarillas. Los jugadores que habían llegado al límite de amarillas al anterior partido con los de Tite eran Dejan Lovren, Luka Modric, Borna Barisic y Mateo Kovacic. De todos modos, ninguno de ellos vio una nueva amonestación y podrán jugar las semifinales ante la Scaloneta.