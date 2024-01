Un triunfo polémico del Real y goleada del Girona

Como no sucedía desde hace algunas temporadas con la partida de Messi y Cristiano, esta Liga Española está que arde y a mitad de temporada tanto el Real Madrid como el Girona pelean fuerte por el primer lugar, mientras que el Barcelona no les quiere perder pisada. Justamente los tres equipos jugaron ayer y tuvieron triunfos importantes pero no faltaron las polémicas.

Esto sucede porque el Madrid comenzó perdiendo contra el Almería y se fue al descanso 2-0 abajo frente al último de la tabla. Sin embargo, en el comienzo del complemento, el árbitro inclinó claramente la cancha para los Merengues donde terminaron dando vuelta el partido en el Bernabeu. Con un penal dudoso, Bellingham puso el descuento pero la visita igualmente logró hacer una gran jugada colectiva para poner el 3-1 aunque por revisión del VAR ante una apoyada de mano de un jugador albirrojo que cubría la pelota en el inicio del gol, el tanto fue anulado.

Para que sigan las polémicas, Vinicius convirtió el 2-2 de mano donde a pesar de la revisión el árbitro cobró gol y por último en el minuto 10 del agregado Carvajal puso el 3-2. Sin embargo la Casa Blanca no quedó puntero porque el Girona se despachó con un 5-1 contra el Sevilla para estar primero con un partido y un punto más. Por su parte, el Barsa también goleó y fue 4-2 contra el Betis de visitante pero está a 8 puntos del Girona.