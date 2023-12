Una “Estrella” que ilumina el camino del fútbol regional

A pocos días de que Gimnasia se haya salvado del descenso, la región confirmó dos nuevas plazas en los campeonatos que organiza la AFA y que le darán vida a la actividad del ascenso.

Estrella de Berisso y Everton confirmaron su participación en el nuevo campeonato que comenzará a jugarse el año que viene y que será una especie de reemplazo del actual torneo de la Primera D.

Se trata del campeonato amateur que reunirá a equipos que tienen un nivel similar a los que en la actualidad militan en la última categoría del ascenso (la D). Al mismo se sumarán los actuales equipos que están en la D y que no podrán pagarles a los jugadores y no estarán en el robusto y numeroso campeonato de la Primera C del 2024.

El torneo tendrá el mismo reglamento que la antigua Primera D, sólo podrán participar jugadores menores de 25 años, totalmente amateur y se enmarca en la adecuación de la estructura del fútbol argentino.

“La Comisión Directiva de Estrella de Berisso se enorgullece de comunicar a la familia albinegra que nuestra institución participará del Torneo Promocional Amateur 2023-2024”, informó la Cebra a través de sus redes sociales. “Hoy lo conseguimos gracias a la invitación del fútbol argentino y por nunca haber perdido las esperanzas de lograrlo”, expusieron y pidieron “a nuestros socios e hinchas su acompañamiento junto a su aliento tradicional en esta nueva etapa, desde el respeto y responsabilidad que conlleva este tipo de acompañamiento”.

De esta forma, la región compuesta por La Plata, Berisso y Ensenada tendrá a seis representantes dentro de la estructura de torneos que organiza la AFA, contemplando las dos plazas de Primera con Estudiantes y Gimnasia; la de la B Metropolitana representada por Villa San Carlos; la de la Primera C que defenderá Cambaceres de Ensenada, y ahora también los dos lugares que tendrán en el nuevo campeonato amateur Everton y Estrella.