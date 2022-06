Una “Fortaleza” endeble en el medio del paraíso

Por Daniel “Profe” Córdoba

Vacaciones de un humilde preparador físico de Lanús, por aquel entonces, muy mal pago por el club. Corría la década de 1990 y el truhan de técnico que tenía el Granate en ese entonces (Miguel Ángel Russo) no me defendía ni peleaba por sus compañeros ni colaboradores. Recuerdo cuando mi suegra nos invitó a ir a Brasil. Fuimos con mi exesposa, mi hija, una prima y una bisabuela a conocer Fortaleza por primera vez.

Era un paraíso. Fortaleza. Capital del estado (provincia) de Ceará. Alquilamos un auto y lo fundimos recorriendo el lugar. Es una belleza total donde va a ir a jugar Estudiantes el próximo jueves por los octavos de final de la Copa Libertadores.

En una de esas recorridas, de la nada, apareció un estadio de fútbol inmenso y en abandono total. Lo vi. Me asombró su tamaño y que estuviera tan deteriorado.

El tiempo pasó y en Brasil crearon el Brasilerão. Algo similar a la Liga Nacional de Básquet como la del gran León Najnudel en Argentina.

Esto federalizó al soccer brazukinho y lo hizo súper crecer. Hoy cada estado aporta equipos para el gran campeonato nacional (Brasilerão). Ignotos lugares dan equipos y jugadores para el fútbol local y mundial. Dani Alves sirve como un ejemplo, salió del torneo estadual de Ceará. Y así aparecen cracks brasileños que desde sus equipos provinciales saltan al mundo del gran fútbol mundial.

En la actualidad el equipo Fortaleza FC pelea el descenso en el Brasilerão y juega todas sus fichas en la Libertadores. Es el próximo rival de Estudiantes. Primero en el paraíso de allá y luego en Uno.

La actualidad de los dos no es la misma que cuando llegaron a clasificarse para jugar la presente ­edición de la Copa Libertadores. No me gusta que en Estudiantes su ­técnico diga solamente que “habrá que ver qué pasa” sin explicar cómo va a hacer para intentar sacar un buen resultado.

El sábado contra Newell’s Estudiantes mostró parte de su identidad en el primer tiempo, pero dejó en evidencia el momento endeble de su defensa en la parte final. ¿Hay tiempo para cambiar y corregir algo? Poco.

¿Sería mejor que haga cambios? No es descabellado pensar que pare una línea de cinco con otro defensor como Lollo y salga a defender el punto de visitante para especular con definir en La Plata.

Fortaleza es una caja de Pandora. No anda bien en el Brasilerão, pero tiene jugadores que pueden desequilibrar en cualquier momento.

El otro día cayó en Minas Gerais contra el Atlético Mineiro y llega después de una derrota al partido del jueves, en el que deberá acelerar, ganar y luego esperar a definir en La Plata.

Vale la historia de cómo en todo el federalismo hace crecer, incluso en la organización de los campeonatos de fútbol que ponen a los brasileños un peldaño por encima de los argentinos.