Vélez amargó en los penales al Nacional de Zielinski

Una buena prueba tuvo en el Gran Parque Central el conjunto dirigido por el Cacique Medina. Vélez es uno de los equipos que apunta a sorprender en la presente Liga Profesional y para ello su entrenador diagramó una pretemporada exigente.

Con mayoría de titulares, el Fortinero visitó a Nacional en su estadio en un partido digno de Copa Libertadores y con un atractivo muy particular, los de Liniers enfrentaron al exentrenador Pincharrata, Ricardo Zielinski, ahora técnico de Nacional.

Por supuesto no faltó la pierna fuerte y las patadas no se hicieron esperar, motivo por el que Medina optó por no arriesgar jugadores y movió el banco en el complemento del partido.

El partido finalizó en un 0 a 0, que para sorpresa de muchos no fue para nada aburrido. Ya en los penales Burián fue héroe, le tapó tres panales a Nacional y fue victoria por 3 a 1 para Vélez.

Hubo incidentes en la previa

Serios incidentes se produjeron ayer por la noche en Uruguay, cuando un grupo de hinchas de Vélez asistió al encuentro amistoso de su equipo frente a Nacional de Montevideo. Lamentablemente la violencia volvió a ser noticia, ya que en las cercanías del estadio Gran Parque Central fueron agredidos con piedrazos los micros en los que se transportaban los hinchas fortineros para alentar a su equipo.

La Justicia uruguaya ya tiene en su poder distintos videos que atestiguan los disturbios de la previa del partido. Uno de ellos fue tomado sobre plena avenida Centenario, y una voz en off asegura que la Policía intervino con balas de goma y que la trifulca llegó a poner en peligro a los ocupantes de los vehículos que normalmente pasaban por el lugar.

Según se informó a última hora del día, los hinchas de Vélez debieron bajar de sus micros para escaparse del ataque a las corridas, además de acuerdo a lo que confirmaron hubo heridos de diversa consideración.