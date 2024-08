Vélez se durmió, se lo empataron y no pudo ser líder

Vélez igualó 2-2 con Banfield en el Estadio Florencio Sola y no le alcanzó para sumarse en lo más alto de la tabla de posiciones, tras ir arriba en el marcador, por la décima jornada de la Liga Profesional 2024. Sí quedó como líder en la anual. El equipo de Liniers, que no la pasó bien en el comienzo del partido por las aproximaciones de Bruno Sepúlveda y Jesús Soraire, abrió el marcador a los 16 minutos del primer tiempo, a través de una gran jugada colectiva entre Agustín Bouzat, Claudio Aquino, Braian Romero y Francisco Pizzini. El segundo del Fortín fue un golazo de Aquino de media distancia en el arranque del complemento. Banfield, con menos herramientas, pasó de casi lamentar el 0-2, de no ser por otro desconcierto en el fondo y la mala puntería de Thiago Fernández, a tener el empate en los pies de Sepúlveda, quien desperdició un mano a mano con un disparo a la cara externa de la red. El descuento del ex Barracas llegó a los 20 del segundo tiempo y a los 30 el empate del propio Sepúlveda.

Con el empate Vélez sumó 18 unidades y quedó a dos de Huracán, el líder, mientras que el conjunto de Gustavo Munúa rescató un punto para llegar a 10, con la mirada puesta de reojo en la lucha por la permanencia. Por otro lado,en otro de os duelos de ayer, Instituto ganó de local ante Platense y se sumó al pelotón de arriba. Mientras que Central Córdoba le ganó a Defensa y Justicia y obtuvo su primer triunfo en el torneo.