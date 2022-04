“Vestir la camiseta de Estudiantes es algo hermoso”

Luego de una tarde soñada, regresando con tres goles al verde césped (tras lesionarse), Mauro Boselli recibió el cariño del pueblo pincharrata y de paso se llevó la pelota de recuerdo. Una vez finalizado el encuentro, el temible goleador dialogó con la prensa y contó sus sensaciones sobre el presente del equipo.

“Siempre imagino lo mejor. Sabía que la vara estaba alta y hay que demostrar dentro de la cancha. Mi intención fue no jugar con el nombre que conseguí 10 años atrás, y sí siendo útil para el equipo dentro del campo. Espero seguir así y sumando”, empezó destacando el delantero y flamante goleador de la Copa de la Liga.

Al ser consultado por el momento que vive el equipo, el número 17 albirrojo sostuvo: “La ilusión que nace cuando uno empieza a jugar las competencias que tenemos, cuando las cosas salen bien, crece. Hoy estamos en un buen momento, líderes en nuestra zona y ganamos un partido de la Copa Libertadores en nuestro grupo”.

“Pero no ganamos nada aún, tenemos que seguir creciendo y mejorando. Hoy ellos tuvieron situaciones claras antes de abrir el partido y había pasado algo similar ante Vélez. Debemos ser muy objetivos, tenemos que ser cautos y mejorar”, agregó el jugador formado en Sportivo Pereyra de Barracas.

Consultado sobre la ovación que recibió por parte de todo el estadio, Boselli confesó: “Me pongo nervioso, es excesivo el cariño de la gente y me hacen sentir como si hubiera nacido en Estudiantes. No nací en el club y ellos se encargan de que me sienta como de la casa y sé que se ponen felices cuando me toca marcar. Hoy fue un día maravilloso para mí como para los hinchas”.

La palabra del “Tuti”

Otro de los jugadores que charló con los medios tras el encuentro fue Gustavo Del Prete, quien en los últimos partidos volvió a mostrar un buen nivel. “Somos un equipo fuerte que complica a cualquier rival. Siempre buscamos salir a ganar en todas las canchas”, expresó el uruguayo.

Sobre su presente y la importancia de convertir para los delanteros, “Tuti” comentó: “Los goles son importantes pero siempre estuve tranquilo. A veces toca sacrificarse por el bien del equipo y estoy conforme con lo hecho”.