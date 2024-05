Villalobos no seguirá en el femenino

Aunque todavía no es oficial, en la noche del miércoles la Comisión Directiva de Gimnasia tomó la decisión de que Silvana Villalobos no siga siendo la entrenadora del plantel de Primera de fútbol femenino. Según lo que pudo averiguar El Clásico, esta resolución se da al no cumplir las expectativas respecto a la posición del equipo en la tabla.

El Lobo se encuentra entre uno de los equipos con mayor presupuesto del torneo femenino y a pesar de que no está peleando en los puestos bajos, desde el área encargada de la disciplina creían que los resultados no son los que se esperaban a principio de este año. Actualmente las Triperas están en el séptimo lugar producto de cuatro victorias, dos empates y dos derrotas, a 11 puntos de Boca Juniors que está primero.

Esta noticia de pedirle la renuncia a la entrenadora se tomó por sorpresa ya que el equipo albiazul venía de ganar el fin de semana contra UAI Urquiza, que va anteúltima, y que además falta mitad de torneo. Sin embargo, Villalobos no será la única que en estas semanas tenga una salida porque habría otras futbolistas que ingresarían en este recorte económico para el futuro.